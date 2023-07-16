O ilçede emlak Ruslardan soruluyor

Arapların Karadeniz'deki yoğun konut alımlarının ardından, benzer bir tablo Akdeniz'de yaşanıyor. Antalya'da yabancılara konut satışında yıllardır ilk sırada yer alan, Türk vatandaşı olan, Rus asıllı Anastasia Petrova Çetinkaya'nın 2019'da Alanya ilçesindeki bağımsız belediye başkanı adaylığı ile siyasete atılan Ruslar, şimdi de Ruslar için pansiyonculuğa başladı. Bazı Rusların kaçak emlakçılık ve pansiyonculuk yaptığına dair şikayetler ise yükselişe geçti.



SEKTÖR RUSLARIN ELİNDE

Ruslar, kiralama için ağırlıklı olarak ya internet sitelerini kullanıyor ya da sadece bu konu için kurdukları Whatsapp ve Telegram grupları üzerinden iletişime geçiyor. Denetimlerin yetersiz olması nedeniyle ilçedeki yasa dışı konut kiralamanın önüne geçilemiyor.

Yasadışı konut kiralama şikayetlerinin artışa geçtiğini söyleyen Alanya Emlakçılar Derneği Başkanı Özgür Erbaş, "Alanya'da ev alan bazı Ruslar, Türkiye'ye gelmeden evini kaçak olarak kiralıyor. Kiralama için ağırlıklı olarak Rus sitelerini kullanıyorlar. Yalnızca bu konu için kurdukları Whatsapp ve Telegram grupları var. Ne yazık ki Alanya'da sektör biraz Rusların eline geçti" dedi.

Gelen şikayetleri CİMER'e ve emniyet mensuplarına bildirdiklerini anlatan Erbaş, emniyet mensuplarının da ilgili adreste birini bulamadıklarında işlem yapamadıklarını söyledi.

Denetimlerin artırılması gerektiğini belirten Erbaş, "Bu tür olaylarda ilgili birimler il müdürlükleri. Alanya 40 bin nüfusu yazın 1 milyona çıkan çok büyük bir ilçe. Antalya, Alanya arası 130 kilometre. Antalya, Alanya'yı mı diğer bölgeleri mi denetlesin? Bu konuda acilen adım atılması gerekli" diye konuştu.

'Günlük kiralama yoldan çıktı'



Günlük ev kiralamada ilgili kişinin konutu için resmi olarak Maliye'ye ve ilgili vergi dairesine başvuruda bulunması gerektiğini anlatan Özgür Erbaş, "İlgili kişinin pansiyoncular odasına kayıt yaptırması gerekli. Bize göre binanın yüzde 60'ı onay vermeden, konut kiralama belgesi verilmemeli. Çünkü Türkiye'de artık günlük ev kiralama işi çığırından çıktı" açıklamasını yaptı.

Mahmutlar artık bir Rus mahallesi



İlçedeki Rus nüfusuna dikkat çeken Özğür Erbaş, "Alanya'da Mahmutlar bölgesi için artık Rus ilçesi diyebiliriz. Rusların arasında ne yazık ki kaçak emlakçılık yapanlar var" dedi.

Konut fiyatlarındaki artışa da değinen Erbaş, "Sıfır dairenin fiyatı 5-6 milyon TL'den başlıyor. Bir buçuk yıldır çok az sayıda Türk'e daire sattık. O satışlarda da alıcı ya dairesini takas etti ya da mirastan gelen para ile ev aldı. Artık kimse para biriktirip de ev alamaz" dedi.

Hülya K. ORUÇOĞLU