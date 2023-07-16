Erdoğan'dan büyük Körfez çıkarması: 25 milyar dolarlık yatırım hedefi

Türkiye Gazetesi'nden Emrah Özcan'ın haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni kapsayan Körfez ülkelerine bir dizi ziyarette bulunacak.

Yarın ilk ziyaretini Suudi Arabistan'a yapacak olan Edoğan, 18 Temmzu Salı günü Katar'a, 19 Temmuz Çarşamba günü ise BAE'ye geçecek. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu da (DEİK) 200 iş adamı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik edecek.

Erdoğan üç ülkede DEİK tarafından düzenlenen iş forumlarına da katılacak. İş forumları, Cidde, Doha ve Abu Dabi'de gerçekleştirilecek.

Ekonomik iş birliğinin en üst düzeye çıkarılmasının amaçlandığı Körfez turunda, savunma sanayii, enerji, sağlık, tarım, gıda, inşaat, lojistik, altyapı, e-Ticaret, petrokimya ile ilgili anlaşmalara imza atılacak.

