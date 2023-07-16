300 liralık yola bin TL istedi

Türk marinalarına hücum: Kruvaziyer turizmi rekor kırdı
Türk marinalarına hücum: Kruvaziyer turizmi rekor kırdı
TBMM 1 Ekim'e kadar tatile girdi
TBMM 1 Ekim'e kadar tatile girdi
15 Temmuz davalarının mahkumiyet bilançosu
15 Temmuz davalarının mahkumiyet bilançosu
Erdoğan'dan büyük Körfez çıkarması: 25 milyar dolarlık yatırım hedefi
Erdoğan'dan büyük Körfez çıkarması: 25 milyar dolarlık yatırım hedefi
Konut satışında durgunluk kirayı düşürür
Konut satışında durgunluk kirayı düşürür
ÖTV tutarları arttı: Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam
ÖTV tutarları arttı: Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam
'İstanbul yabancıların ikamet izinlerine kapatıldı' iddialarına açıklama
'İstanbul yabancıların ikamet izinlerine kapatıldı' iddialarına açıklama
'O tarihi gecede kimin nerede durduğunu not ettik'
'O tarihi gecede kimin nerede durduğunu not ettik'
Eski Yüreğir Kaymakamı dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alındı
Eski Yüreğir Kaymakamı dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alındı
En düşük memur maaşı ne kadar oldu?
En düşük memur maaşı ne kadar oldu?
48 kişi sıcak çarpması nedeniyle rahatsızlandı
48 kişi sıcak çarpması nedeniyle rahatsızlandı
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Bahçeli: 15 Temmuz sıradan bir darbe teşebbüsü değil
Bahçeli: 15 Temmuz sıradan bir darbe teşebbüsü değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı
Üniversitelerde uzaktan ve ikinci öğretim harç ücretleri belirlendi
Üniversitelerde uzaktan ve ikinci öğretim harç ücretleri belirlendi
Yargıtaydan 17 Aralık kumpas davasında kısmi onama kararı
Yargıtaydan 17 Aralık kumpas davasında kısmi onama kararı
'Üniversite harçları geri getirildi mi?' İletişim Başkanlığı'ndan açıklama
'Üniversite harçları geri getirildi mi?' İletişim Başkanlığı'ndan açıklama
Dışişleri Bakanı Fidan net konuştu: Dünyayı FETÖ'ye dar edeceğiz!
Dışişleri Bakanı Fidan net konuştu: Dünyayı FETÖ'ye dar edeceğiz!
'Yaşadığımız sıcaklıklar doğaldır, normaldir, ekstrem değildir'
'Yaşadığımız sıcaklıklar doğaldır, normaldir, ekstrem değildir'
Sağlık Bakanı Koca'dan 'Hepatit A' aşılarıyla ilgili açıklama
Sağlık Bakanı Koca'dan 'Hepatit A' aşılarıyla ilgili açıklama
Memur ve emeklisine 15 günlük fark da yatacak
Memur ve emeklisine 15 günlük fark da yatacak
Sivas'ta tatilden dönen ailenin olduğu araç kamyonla çarpıştı: 4 kişi öldü
Sivas'ta tatilden dönen ailenin olduğu araç kamyonla çarpıştı: 4 kişi öldü
Zamlı maaşlar için bordro hazırlığı
Zamlı maaşlar için bordro hazırlığı
Antalya'da atık su terfi istasyonuna inen 3 kişi hayatını kaybetti
Antalya'da atık su terfi istasyonuna inen 3 kişi hayatını kaybetti
Ek bütçe kanun teklifi Meclis'te kabul edildi
Ek bütçe kanun teklifi Meclis'te kabul edildi
Göç İdaresi Başkanlığı'na Atilla Toros atandı
Göç İdaresi Başkanlığı'na Atilla Toros atandı
ÖSYM Başkanı Ersoy: ÖSYM, adaletin tesis edildiği yerdir
ÖSYM Başkanı Ersoy: ÖSYM, adaletin tesis edildiği yerdir
Türkiye Kamu-Sen: Emeklilere yapılan zam yetersiz, ilave ek ödeme yapılmalı
Türkiye Kamu-Sen: Emeklilere yapılan zam yetersiz, ilave ek ödeme yapılmalı
Bakanlıktan fiyat ve etiket denetimi: 16 firmada 3 bin ürün incelendi
Bakanlıktan fiyat ve etiket denetimi: 16 firmada 3 bin ürün incelendi
Çaya bir ayda ikinci zam
Çaya bir ayda ikinci zam
Ana sayfaHaberler Yerel Haberler

300 liralık yola bin TL istedi

İstanbul'da taksiye binen 5 kişi, taksicinin "Taksimetre açmam, 5 kişisiniz, pazarlık yapalım" teklifiyle deliye döndü. Taksici 300 liralık yola bin TL isterken, yaşanan tartışma müşterinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 16 Temmuz 2023 10:22, Son Güncelleme : 16 Temmuz 2023 10:31
Yazdır
300 liralık yola bin TL istedi

Olay, dün öğle saatlerinde Koza Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 34 TDN 40 plakalı taksicinin sürücüsü, yolda bekleyen 5 kişilik grubu görüp taksisine aldı. Taksimetre açmayan sürücü, kilometre hesabı yapıp müşterilerle pazarlığa oturdu. "Taksimetre açmam, 5 kişisiniz, bin TL tutar" diyen taksici, müşterilerin tepkisi üzerine geri adım attı. Duydukları karşısında şok olan vatandaşlar, taksici ile tartışmaya başladı. En son taksimetre açmayı kabul eden sürücü, "1 kişi için 50-60 TL fark ödersiniz" dedi. Bunun üzerine sinirlenen vatandaşlar taksiciye, "Bu alemin akıllısı sen misin? Bin TL'ye karşıya geçerim" diye cevap verdi. Tartışmanın ardından taksiden inen kadınlar, yoldan geçen başka bir taksiye binip 300 TL'ye gidecekleri yere gitti. Taksi içinde yaşanan ücret tartışması ise müşterinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber