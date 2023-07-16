Askeri personel kaza yaptı: 1 yaşındaki bebek öldü, 3 ağır yaralı

Doğal gaza da ÖTV zammı geldi
Doğal gaza da ÖTV zammı geldi
İstanbul'da kızamık alarmı! İşte en çok vaka görülen bölgeler
İstanbul'da kızamık alarmı! İşte en çok vaka görülen bölgeler
Müzekart ücreti bu yıl da sabit tutuldu
Müzekart ücreti bu yıl da sabit tutuldu
TESK'ten marketlerin 'otomat satışları'na tepki
TESK'ten marketlerin 'otomat satışları'na tepki
Ankara-İstanbul arasında seyahat edeceklere uyarı
Ankara-İstanbul arasında seyahat edeceklere uyarı
YÖK'ten çift ana dal ve yan dal programlarına düzenleme
YÖK'ten çift ana dal ve yan dal programlarına düzenleme
İkinci el oto pazarında satışlar 1 milyonu aştı
İkinci el oto pazarında satışlar 1 milyonu aştı
Türk marinalarına hücum: Kruvaziyer turizmi rekor kırdı
Türk marinalarına hücum: Kruvaziyer turizmi rekor kırdı
TBMM 1 Ekim'e kadar tatile girdi
TBMM 1 Ekim'e kadar tatile girdi
15 Temmuz davalarının mahkumiyet bilançosu
15 Temmuz davalarının mahkumiyet bilançosu
Erdoğan'dan büyük Körfez çıkarması: 25 milyar dolarlık yatırım hedefi
Erdoğan'dan büyük Körfez çıkarması: 25 milyar dolarlık yatırım hedefi
Konut satışında durgunluk kirayı düşürür
Konut satışında durgunluk kirayı düşürür
ÖTV tutarları arttı: Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam
ÖTV tutarları arttı: Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam
'İstanbul yabancıların ikamet izinlerine kapatıldı' iddialarına açıklama
'İstanbul yabancıların ikamet izinlerine kapatıldı' iddialarına açıklama
'O tarihi gecede kimin nerede durduğunu not ettik'
'O tarihi gecede kimin nerede durduğunu not ettik'
Eski Yüreğir Kaymakamı dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alındı
Eski Yüreğir Kaymakamı dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alındı
En düşük memur maaşı ne kadar oldu?
En düşük memur maaşı ne kadar oldu?
48 kişi sıcak çarpması nedeniyle rahatsızlandı
48 kişi sıcak çarpması nedeniyle rahatsızlandı
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Bahçeli: 15 Temmuz sıradan bir darbe teşebbüsü değil
Bahçeli: 15 Temmuz sıradan bir darbe teşebbüsü değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı
Üniversitelerde uzaktan ve ikinci öğretim harç ücretleri belirlendi
Üniversitelerde uzaktan ve ikinci öğretim harç ücretleri belirlendi
Yargıtaydan 17 Aralık kumpas davasında kısmi onama kararı
Yargıtaydan 17 Aralık kumpas davasında kısmi onama kararı
'Üniversite harçları geri getirildi mi?' İletişim Başkanlığı'ndan açıklama
'Üniversite harçları geri getirildi mi?' İletişim Başkanlığı'ndan açıklama
Dışişleri Bakanı Fidan net konuştu: Dünyayı FETÖ'ye dar edeceğiz!
Dışişleri Bakanı Fidan net konuştu: Dünyayı FETÖ'ye dar edeceğiz!
'Yaşadığımız sıcaklıklar doğaldır, normaldir, ekstrem değildir'
'Yaşadığımız sıcaklıklar doğaldır, normaldir, ekstrem değildir'
Sağlık Bakanı Koca'dan 'Hepatit A' aşılarıyla ilgili açıklama
Sağlık Bakanı Koca'dan 'Hepatit A' aşılarıyla ilgili açıklama
Memur ve emeklisine 15 günlük fark da yatacak
Memur ve emeklisine 15 günlük fark da yatacak
Sivas'ta tatilden dönen ailenin olduğu araç kamyonla çarpıştı: 4 kişi öldü
Sivas'ta tatilden dönen ailenin olduğu araç kamyonla çarpıştı: 4 kişi öldü
Zamlı maaşlar için bordro hazırlığı
Zamlı maaşlar için bordro hazırlığı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Askeri personel kaza yaptı: 1 yaşındaki bebek öldü, 3 ağır yaralı

Sivas'ta otomobilin ağaca çarptığı kazada araçta bulunan 1 yaşındaki bebek hayatını kaybederken, aynı aileden 3 kişi ağır yaralandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 16 Temmuz 2023 10:49, Son Güncelleme : 16 Temmuz 2023 11:21
Yazdır
Askeri personel kaza yaptı: 1 yaşındaki bebek öldü, 3 ağır yaralı

Kaza, sabah saat 08.00 sıralarında tek taraflı olarak meydana geldi. Halk arasında 'ölüm yolu' olarak bilinen yolda, Pınarbaşı'ndan Gürün istikametine giden askeri personel Sururi Pak idaresindeki 80 PB 883 plakalı Ford marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yol dışında bulunan ağaca çarptı.

Çarpışma sonucunda araçta bulunan Yusuf Ali Pak (1) olay yerinde hayatını kaybederken, aynı aileden sürücü Sururi Pak (30), eşi Sevilay Pak (27), oğlu Salih Osman Pak (2) ağır yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber