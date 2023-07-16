Doğal gaza da ÖTV zammı geldi
Doğal gaza da ÖTV zammı geldi
İstanbul'da kızamık alarmı! İşte en çok vaka görülen bölgeler
İstanbul'da kızamık alarmı! İşte en çok vaka görülen bölgeler
Müzekart ücreti bu yıl da sabit tutuldu
Müzekart ücreti bu yıl da sabit tutuldu
TESK'ten marketlerin 'otomat satışları'na tepki
TESK'ten marketlerin 'otomat satışları'na tepki
Ankara-İstanbul arasında seyahat edeceklere uyarı
Ankara-İstanbul arasında seyahat edeceklere uyarı
YÖK'ten çift ana dal ve yan dal programlarına düzenleme
YÖK'ten çift ana dal ve yan dal programlarına düzenleme
İkinci el oto pazarında satışlar 1 milyonu aştı
İkinci el oto pazarında satışlar 1 milyonu aştı
Türk marinalarına hücum: Kruvaziyer turizmi rekor kırdı
Türk marinalarına hücum: Kruvaziyer turizmi rekor kırdı
TBMM 1 Ekim'e kadar tatile girdi
TBMM 1 Ekim'e kadar tatile girdi
15 Temmuz davalarının mahkumiyet bilançosu
15 Temmuz davalarının mahkumiyet bilançosu
Erdoğan'dan büyük Körfez çıkarması: 25 milyar dolarlık yatırım hedefi
Erdoğan'dan büyük Körfez çıkarması: 25 milyar dolarlık yatırım hedefi
Konut satışında durgunluk kirayı düşürür
Konut satışında durgunluk kirayı düşürür
ÖTV tutarları arttı: Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam
ÖTV tutarları arttı: Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam
'İstanbul yabancıların ikamet izinlerine kapatıldı' iddialarına açıklama
'İstanbul yabancıların ikamet izinlerine kapatıldı' iddialarına açıklama
'O tarihi gecede kimin nerede durduğunu not ettik'
'O tarihi gecede kimin nerede durduğunu not ettik'
Eski Yüreğir Kaymakamı dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alındı
Eski Yüreğir Kaymakamı dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alındı
En düşük memur maaşı ne kadar oldu?
En düşük memur maaşı ne kadar oldu?
48 kişi sıcak çarpması nedeniyle rahatsızlandı
48 kişi sıcak çarpması nedeniyle rahatsızlandı
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Bahçeli: 15 Temmuz sıradan bir darbe teşebbüsü değil
Bahçeli: 15 Temmuz sıradan bir darbe teşebbüsü değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı
Üniversitelerde uzaktan ve ikinci öğretim harç ücretleri belirlendi
Üniversitelerde uzaktan ve ikinci öğretim harç ücretleri belirlendi
Yargıtaydan 17 Aralık kumpas davasında kısmi onama kararı
Yargıtaydan 17 Aralık kumpas davasında kısmi onama kararı
'Üniversite harçları geri getirildi mi?' İletişim Başkanlığı'ndan açıklama
'Üniversite harçları geri getirildi mi?' İletişim Başkanlığı'ndan açıklama
Dışişleri Bakanı Fidan net konuştu: Dünyayı FETÖ'ye dar edeceğiz!
Dışişleri Bakanı Fidan net konuştu: Dünyayı FETÖ'ye dar edeceğiz!
'Yaşadığımız sıcaklıklar doğaldır, normaldir, ekstrem değildir'
'Yaşadığımız sıcaklıklar doğaldır, normaldir, ekstrem değildir'
Sağlık Bakanı Koca'dan 'Hepatit A' aşılarıyla ilgili açıklama
Sağlık Bakanı Koca'dan 'Hepatit A' aşılarıyla ilgili açıklama
Memur ve emeklisine 15 günlük fark da yatacak
Memur ve emeklisine 15 günlük fark da yatacak
Sivas'ta tatilden dönen ailenin olduğu araç kamyonla çarpıştı: 4 kişi öldü
Sivas'ta tatilden dönen ailenin olduğu araç kamyonla çarpıştı: 4 kişi öldü
Zamlı maaşlar için bordro hazırlığı
Zamlı maaşlar için bordro hazırlığı
Ana sayfaHaberler Eğitim

YÖK'ten çift ana dal ve yan dal programlarına düzenleme

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen programlara mahsus olmak üzere, üniversitelerden talepte bulunulması halinde "not ortalaması" kısıtı aranmadan çift ana dal ve yan dal eğitimi yapılabilecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Temmuz 2023 11:37, Son Güncelleme : 16 Temmuz 2023 11:59
Yazdır
YÖK'ten çift ana dal ve yan dal programlarına düzenleme

Yükseköğretim kurumlarında ön lisans ve lisans düzeyindeki programlar arasında geçiş, çift ana dal, yan dal ile kurumlar arası kredi transferi yapılması esaslarına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Yurt dışında kurulmuş bir üniversiteden yurt içindeki yükseköğretim kurumlarının başarı sıralaması şartı aranan programlarına yatay geçişi düzenleyen hükümde düzenleme yapıldı.

Buna göre öğrencinin yükseköğrenimine başladığı yıl, kayıtlı olduğu üniversitenin YÖK tarafından esas alınan sıralama kuruluşlarının Times Higher Education (THE), QS World University Rankings, Academic Ranking of World Universities (ARWU), CWTS Leiden Ranking dünya üniversiteler sıralamalarının en az üçünde ilk 400'lük dilim içerisinde yer alması ve ilgili dönem, sınıf ve başarı şartlarını taşıması gerekecek.

- Çift ana dal ve yan dal eğitimine yönelik yeni hüküm

Yeni düzenlemede, çift ana dal ve yan dal eğitimlerine ilişkin de yeni hükümler yer aldı. Bu kapsamda, YÖK tarafından belirlenen diploma programlarına kaydolan öğrenciler, üniversitelerine talepte bulunmaları halinde YÖK tarafından belirlenecek programlarda çift ana dal ve yan dal eğitimi yapabilecek.

Bu programlar arasında yapılacak çift ana dal ve yan dal eğitim ve öğretiminde, gerekli "not ortalaması" kısıtı uygulanmayacak. Uygulama 2023 YKS'den itibaren uygulanmaya başlayacak.

Öğrenciler program tercihi yaparken bu konuya ilişkin açıklamayı programın koşullarında görebilecek.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber