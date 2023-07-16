TESK'ten marketlerin 'otomat satışları'na tepki

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, zincir marketlerin ülke genelinde on binlerce mağaza açmasının yanında otomatlarla da 7 gün 24 saat satış yapmasının "ahlaki olmadığını" belirtti.

Uygulamanın küçük esnafı tamamen ortadan kaldırmaya yönelik olduğunu savundu.

Palandöken, şunları kaydetti: "Esnafımız saat 22.00'de dükkan kapatırken bazı zincir marketlerin otomatlarla 7/24 satış yapması piyasada çok büyük bir haksız rekabet oluşturuyor. Esnafımız dükkanın önüne fazladan bir kasa koyduğunda bile kolluk kuvvetleri tarafından ceza verilirken zincir marketlerin her türlü emtiayı otomata koyması adil değil.

Yasa çağrısı

Anayasa'nın 173. maddesinde de belirtildiği gibi esnaf ve sanatkarı koruyucu ve destekleyici tedbirler alınmalıdır. Bunun için de yıllardır kangren haline gelen Perakende Yasası düzenlenerek zaman kaybedilmeden bu kuralsızlığın önüne geçilmelidir. Esnaf ve sanatkarımızın ışığını söndüren bu mağduriyet acilen giderilmelidir."