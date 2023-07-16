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Doğal gaza da ÖTV zammı geldi

Doğal gaz üzerinden alınan özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarında artışa gidildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Temmuz 2023 13:20, Son Güncelleme : 16 Temmuz 2023 13:22
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Doğal gaza da ÖTV zammı geldi

Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Mallara İlişkin ÖTV Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, ÖTV tutarı standart metreküp başına doğal gazda 0,0747 lira, motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılan doğal gazda ise metreküp başına 2,7944 lira oldu.

Doğal gazda bir önceki ÖTV oranı standart metreküp başına 0,0230 lira, motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılan doğal gazda 0,8599 lira olarak belirlenmişti.

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