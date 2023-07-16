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3 bin nüfuslu adaya 200 bin tatilci geldi

Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı, 3 bin nüfuslu Avşa Adası'nda tatilci sayısı 200 bin kişiye ulaştı. Otel ve pansiyonların tamamen dolduğu Avşa'ya ek feribot, deniz otobüsü ve Ro- Ro seferleri düzenleniyor.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 16 Temmuz 2023 13:36, Son Güncelleme : 16 Temmuz 2023 13:38
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3 bin nüfuslu adaya 200 bin tatilci geldi

Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, "Avşa'da su ihtiyacı, arıtılan deniz suyundan karşılanıyor. Her gün Avşa'ya arıtılan 6 bin 500 ton su veriliyor. Marketler, artan talep üzerine deniz araçları ile sürekli yiyecek getiriyorlar"

dedi.Türkiye'nin ada olan tek ilçesi, Marmara ilçesine bağlı 3 bin nüfuslu Avşa Adası tatilcilerin akınına uğradı. Denizi, kumu güneşi ve eğlencesiyle, özellikle İstanbul ve Bursa'da yaşayanların uğrak noktası olan Avşa Adası'nda tatilci sayısı 200 bine ulaştı. Deniz otobüsü, feribot ve Ro- Ro seferlerinin artırıldığı adada boş otel ve pansiyon kalmadı. Yiyecek sıkıntısı çekilmemesi için ise marketler, çevre ilçelerden temin ettikleri gıda ürünlerini deniz araçlarıyla adaya getiriyor.

Park ve plajlarda yatıyorlar

Adada otel ve pansiyonlar dolduğu için yer bulamayan bazı tatilciler, park ve plajlarda konaklarken, yoğunluğa rağmen bir problem yaşanmadığına ve ekiplerin 24 saat aralıksız hizmet verdiğine dikkat çeken Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy,

"İlçemiz ve adalarındaki toplam nüfus sayısı yaklaşık 10 bin. Şu anda 250 bin kişiyi ağırlıyoruz. Bunların 200 bini Avşa'da tatil yapıyor. Belediye olarak buradaki ekip sayımızı artırıp, 24 saat aralıksız hizmet veriyoruz. Yaşanan yoğunluk nedeniyle İDO, günde 2 olan sefer sayısını hafta sonları 11'e çıkardı. Ro- Ro seferleri de aynı şekilde arttı. Tatilciler sıkıntı yaşamasın diye, çevre ilçelerden Avşa'ya deniz yoluyla ek olarak yiyecek, içecek ve giyecekler getiriliyor"

dedi.

Adanın su ihtiyacının ise denizden karşılandığını söyleyen Aksoy, Avşa'da su ihtiyacı, arıtılan deniz suyundan karşılanıyor. Avşa'ya şu anda günde 6 bin 500 ton su arıtıp veriyoruz. Hiçbir problem yaşamıyoruz diye konuştu.

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