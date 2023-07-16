ÖTV zamları sonrası Ali Yalçın'dan ilk açıklama

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, dün gece Resmi Gazete'de yer alan ÖTV zamlarının ardından yayınladığı mesajda fiyat artışlarının alım gücünü düşüreceğini belirtti.

Kamu işvereninin enflasyon beklentisini güncellemesi gerektiğini söyleyen Yalçın, toplu sözleşme masasına bu artışları dikkate alarak gelinmesi gerektiğini belirtti.

'ALIM GÜCÜ DÜŞECEK'

Yalçın, Twitter'da yazdığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Dün gece akaryakıt fiyatları yaklaşık yüzde 25 artırıldı.

Akaryakıt fiyatlarında yapılan bu artışlar bugünden itibaren bütün gider kalemlerine fazlasıyla yansıtılacaktır. Fiyatlar artacak, enflasyon yükselerek sabit gelirlilerin, emeklilerin alım gücü daha da düşecektir.

Kamu işvereni enflasyon beklentisi ve hedefi rakamlarını güncellemelidir. 7. Dönem Toplu Sözleşme masasına bu artışları dikkate alarak; adil, alım gücünü yükseltecek ve beklentilerimizi karşılayacak tekliflerle gelmelidir."