Deprem bölgesinde hizmet verecek 'Yapım ve Dönüşüm Ofisleri' açılıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, yaptığı yazılı açıklamada, Yerinde Dönüşüm ile ilgili bilgi almak isteyen vatandaşları 22 yerde açtıkları Yapım ve Dönüşüm Ofislerine beklediklerini bildirdi.

Özhaseki, "Ayrıca vatandaşlarımız Yerinde Dönüşüm projemize e-Devlet üzerinden başvurabilir ve ALO 181'den projemiz hakkında bilgi alabilirler." ifadesini kullandı.