TIR'dan fırlayan balyanın altında kalıp, öldü

Kaza anı da güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; kontrolden çıkan TIR'ın devrildiği ve dorsesindeki balyaların yola savrulduğu anlar yer aldı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Dinar'a bağlı Akçaköy virajında meydana geldi. Selami A.'nın (26) kullandığı saman balyası yüklü TIR, kontrolden çıkarak devrildi. Bu sırada TIR'dan fırlayan 400 kiloluk bir balya, yol kenarında asma yaprağı toplayan Gülbeyaz Eryılmaz'ın üzerine düştü. Balyanın altında kalan Eryılmaz, ağır yaralandı. Sağlık ekipleri, Eryılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

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