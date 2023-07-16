Türk öğrencilerden olimpiyatlarda büyük başarı: 10 madalya kazandılar

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Japonya'nın Chiba kentinde düzenlenen ve 112 ülkeden 623 öğrencinin katıldığı 64. Uluslararası Matematik Olimpiyatı'nda Türkiye'yi temsil eden Mehmet Can Baştemir altın, Barış Koyuncu, Şevket Onur Yılmaz, Melek Güngör, Serdar Bozdağ ile Hakan Gündoğan da gümüş madalya kazandı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al Ain şehrinde gerçekleştirilen 80 ülkeden 320 öğrencinin katıldığı 34. Uluslararası Biyoloji Olimpiyatı'nda da Türkiye'yi temsilen yer alan öğrencilerden Halil Eren Uyar, Erdem Yamalıoğlu, Tolga Tabanlı gümüş ve Kerem Aydın da bronz madalya elde etti.

Bakan Kacır'dan öğrencilere tebrik

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türk öğrencilerin Uluslararası Matematik Olimpiyatı'nda 1 altın, 5 gümüş, Uluslararası Biyoloji Olimpiyatı'nda da 3 gümüş, 1 bronz madalya elde ettiğini bildirdi.

Kacır, "Öğrencilerimiz Uluslararası Matematik Olimpiyatı'nda tarihi bir başarıya imza atarak ülkemizi 112 ülke arasında 8. sıraya taşıdı. Böylece matematikte olimpiyat tarihimizdeki en iyi ikinci başarımızı kazandık. 34. Uluslararası Biyoloji Olimpiyatı'nda ise 3 gümüş, 1 bronz madalya alan öğrencilerimiz göğsümüzü kabarttı" ifadelerini kullandı.

"Uluslararası arenada söz sahibi bir Türkiye olarak geleceğimize daha da umutla bakıyoruz"

Bakan Kacır, her iki olimpiyatta elde edilen başarılara ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Ülkemizi uluslararası arenada temsil etmek üzere TÜBİTAK BİDEB bünyesinde yetiştirilen genç bilim insanlarımız, katıldıkları olimpiyatlarda bayrağımızı gururla dalgalandırarak ülkemizin adını en üst sıralara taşıdı. Öğrencilerimiz, matematikte tarihi bir başarıya imza atarak ülkemizi 112 ülke arasında 8. sıraya yükseltti. Bu sonuçlarla olimpiyat tarihimizdeki en iyi ikinci başarımızı elde ettik. Gençlerimiz, Biyoloji Olimpiyatı'nda da çok iyi mücadele ettiler. Türkiye Yüzyılı'nda, geleceğin bilim insanları olarak gördüğümüz gençlerimiz, emeklerimizi boşa çıkarmıyor. Son dönemlerde uluslararası arenada artan bu başarı grafiği, bilimle yoğrulan gençlerimizin emeklerinin birer nişanesi. Bilim ve teknoloji üreten, geliştiren gençlerimiz sayesinde uluslararası arenada söz sahibi bir Türkiye olarak geleceğimize daha da umutla bakıyoruz."

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonundan hareketle gençlere her alanda destek olmayı sürdüreceklerini belirten Bakan Kacır, olimpiyatlara katılarak ülkeyi gururlandıran tüm öğrencileri, ailelerini, öğretmenlerini ve emeği geçen herkesi canı gönülden tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Bakan Kacır, konuya ilişkin sosyal medya hesabından madalya kazanan öğrencilerin isimlerini ve aldıkları madalyaları paylaşarak, "Başarılarınız daim olsun" ifadesini kullandı.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da her iki olimpiyatta Türkiye'yi temsil eden geleceğin bilim insanı adayı öğrencileri tebrik ederek, olimpiyatlara katılan tüm öğrencilere, öğretmenlerine, komite başkanları başta olmak üzere eğitimlerde görev alan tüm akademisyenlere teşekkür etti.