Çöl sıcakları yeni haftada da devam edecek mi?

Bakanlıktan, akaryakıtta ÖTV artışına ilişkin açıklama
Bakanlıktan, akaryakıtta ÖTV artışına ilişkin açıklama
Türkiye'nin günlük kalori tüketimi tehlikeli düzeyde
Türkiye'nin günlük kalori tüketimi tehlikeli düzeyde
Motosikletle çarptığı polisi şehit eden zanlı tutuklandı
Motosikletle çarptığı polisi şehit eden zanlı tutuklandı
Hatay'da ormanlık alanda yangın: Alevlerin yaklaştığı evler tahliye edildi
Hatay'da ormanlık alanda yangın: Alevlerin yaklaştığı evler tahliye edildi
O ilçede emlak Ruslardan soruluyor
O ilçede emlak Ruslardan soruluyor
Rize'de ekmek ve simide bu yıl ikinci zam
Rize'de ekmek ve simide bu yıl ikinci zam
ÖTV zamları sonrası Ali Yalçın'dan ilk açıklama
ÖTV zamları sonrası Ali Yalçın'dan ilk açıklama
Doğal gaza da ÖTV zammı geldi
Doğal gaza da ÖTV zammı geldi
İstanbul'da kızamık alarmı! İşte en çok vaka görülen bölgeler
İstanbul'da kızamık alarmı! İşte en çok vaka görülen bölgeler
TESK'ten marketlerin 'otomat satışları'na tepki
TESK'ten marketlerin 'otomat satışları'na tepki
Ankara-İstanbul arasında seyahat edeceklere uyarı
Ankara-İstanbul arasında seyahat edeceklere uyarı
YÖK'ten çift ana dal ve yan dal programlarına düzenleme
YÖK'ten çift ana dal ve yan dal programlarına düzenleme
İkinci el oto pazarında satışlar 1 milyonu aştı
İkinci el oto pazarında satışlar 1 milyonu aştı
Türk marinalarına hücum: Kruvaziyer turizmi rekor kırdı
Türk marinalarına hücum: Kruvaziyer turizmi rekor kırdı
TBMM 1 Ekim'e kadar tatile girdi
TBMM 1 Ekim'e kadar tatile girdi
15 Temmuz davalarının mahkumiyet bilançosu
15 Temmuz davalarının mahkumiyet bilançosu
Erdoğan'dan büyük Körfez çıkarması: 25 milyar dolarlık yatırım hedefi
Erdoğan'dan büyük Körfez çıkarması: 25 milyar dolarlık yatırım hedefi
Konut satışında durgunluk kirayı düşürür
Konut satışında durgunluk kirayı düşürür
ÖTV tutarları arttı: Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam
ÖTV tutarları arttı: Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam
'İstanbul yabancıların ikamet izinlerine kapatıldı' iddialarına açıklama
'İstanbul yabancıların ikamet izinlerine kapatıldı' iddialarına açıklama
'O tarihi gecede kimin nerede durduğunu not ettik'
'O tarihi gecede kimin nerede durduğunu not ettik'
Eski Yüreğir Kaymakamı dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alındı
Eski Yüreğir Kaymakamı dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alındı
En düşük memur maaşı ne kadar oldu?
En düşük memur maaşı ne kadar oldu?
48 kişi sıcak çarpması nedeniyle rahatsızlandı
48 kişi sıcak çarpması nedeniyle rahatsızlandı
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Bahçeli: 15 Temmuz sıradan bir darbe teşebbüsü değil
Bahçeli: 15 Temmuz sıradan bir darbe teşebbüsü değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı
Üniversitelerde uzaktan ve ikinci öğretim harç ücretleri belirlendi
Üniversitelerde uzaktan ve ikinci öğretim harç ücretleri belirlendi
Yargıtaydan 17 Aralık kumpas davasında kısmi onama kararı
Yargıtaydan 17 Aralık kumpas davasında kısmi onama kararı
'Üniversite harçları geri getirildi mi?' İletişim Başkanlığı'ndan açıklama
'Üniversite harçları geri getirildi mi?' İletişim Başkanlığı'ndan açıklama
Ana sayfaHaberler

Çöl sıcakları yeni haftada da devam edecek mi?

Kavurucu çöl sıcakları yeni haftada da etkisini sürdürecek. Karadeniz Bölgesi için hafta başında yağmur uyarısı yapılsa da sıcaklık çarşamba günü itibarıyla yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde olacak. İşte yeni haftada Türkiye'nin hava durumu...

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Temmuz 2023 17:30, Son Güncelleme : 16 Temmuz 2023 17:31
Yazdır
Çöl sıcakları yeni haftada da devam edecek mi?

Sıcaklık Türkiye genelinde etkisini sürdürecek.. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Van'ın doğu ve kuzey kesimleri için kısa süreli de olsa yağış uyarısı var.

Yurdun diğer kesimlerinde ise sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde kalmaya devam edecek.

Hava Tahmin Uzmanı Fatih Budak şu bilgileri verdi:

"Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Van'ın doğu ve kuzey kesimlerinin gök gürültülü sağanacak beklendiğini tahmin ediyoruz. Yurdun batı ve güney kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. İç kesimleri mevsim normalleri civarında. Doğu illerinde ise mevsim normallerinin 2-4 derece altında seyretmeye devam edecek."

Üç büyükşehirde sıcaklık 30 derecenin üstünde olacak

Peki, yeni haftada üç büyük ilde hava sıcaklığı nasıl olacak? Budak, Ankara, İstanbul ve İzmir'in hava durumuyla ilgili şunları aktardı:

"İstanbul'da 3 gün boyunca yağış beklemiyoruz, hava sıcaklığı 31 derece civarında seyredecek. İzmir'de yağış beklemiyoruz, hava sıcaklığı 27-37 derece civarında. Mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyrediyor anlamına geliyor. Ankara'da üç gün yağış beklemiyoruz. Hava sıcaklığı 31-32 derece civarında olacak."

Hafta ortasından itibaren yeni bir sıcak hava dalgası Türkiye genelinde etkili olacak. Hava sıcaklıkları çarşamba gününden itibaren hissedilir ölçüde artacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber