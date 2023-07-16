Şenyaşar ailesinin 'adalet arayışı' Şanlıurfa'da son buldu

Medyascope'tan Ferit Aslan'ın haberine göre; AK Parti eski Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın koruma ve yakınları tarafından eşi ve iki oğlu öldürülen Emine Şenyaşar ile saldırıdan yaralı kurtulan ve sonradan Yeşil Sol Parti'den Şanlıurfa Milletvekili seçilen oğlu Ferit Şenyaşar'ın 9 Mart 2021'de Şanlıurfa Adliyesi önünde başlattığı adalet nöbeti 846'ncı gününde son buldu.

Bugün (16 Temmuz) adliyede nöbet tuttuğu yere oğlu Ferit Şenyaşar ile gelen Emine Şenyaşar, son kez adalet nöbeti tuttu. Aile, 18 Temmuz'da Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek dava duruşmasında adaletin sağlanmaması halinde nöbetlerini Ankara'da devam ettireceklerini açıkladı.

Burada konuşan Ferit Şenyaşar, 846 gündür annesi ile adalet nöbeti tuttuklarını söyledi ve bu süreçte kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.

Şenyaşar "18 Temmuz'da yapılacak yargılama sonucu ya eve gideceğiz ya da Ankara'ya. Bir hukuksuzluk olduğunu herkes kabul etti ama adalet sağlanmadı. Katliamın görüntüleri ortaya çıktı. Bu katliamı yapan kişinin milletvekilliği bitti ama daha ifadesi alınmadı. Bu hukukun ayıbı. 18 Temmuz'da Malatya'da olacağız. Annem eve gitmek istiyor, Ankara'ya gitmek istemiyor. Beş yılı aşkın süredir tek kişilik hücrede tutulan kardeşimin serbest bırakılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Şenyaşar'ın açıklamasından sonra adliye önündeki adalet nöbeti eylemi 846'ncı gününde sonlandırıldı.