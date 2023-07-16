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Fatih Erbakan'dan ÖTV zammına tepki

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan ÖTV zamlarına tepki gösterdi. Erbakan: "Bütçe açığının faturasını vatandaşlara kesen bu uygulamalardan vazgeçilmelidir. Bunun yerine kamuda israf bitirilmelidir. Denk bütçe hayata geçirilerek faiz giderleri azaltılmalıdır" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Temmuz 2023 18:16, Son Güncelleme : 16 Temmuz 2023 18:19
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Fatih Erbakan'dan ÖTV zammına tepki

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Dr. Fatih Erbakan, Resmi Gazete'de yayımlanarak bugün itibarıyla yürürlüğe giren akaryakıt üzerinden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarındaki fahiş artışa ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

"Dolaylı vergilerde yapılan artışlar yüksek zamlara neden olmaktadır"
Erbakan, "Bütçe açığının KDV, ÖTV ve çeşitli harçlar gibi dolaylı vergilere yapılan yüksek artışlarla karşılanmaya çalışılması mal ve hizmetlerde yüksek zamlara sebebiyet vermekte, yüksek enflasyonu tetiklemekte ve vatandaşlarımızın alım gücünü iyice zayıflatmaktadır." Dedi.

"Kamuda acilen tasarruf tedbirleri alınmalıdır"
Asgari ücrete ve memur maaşlarına yapılan zamların, bu yapılan yüksek oranlı vergi artışları ve enflasyonun neticesinde eriyip gittiğini ve vatandaşların mağduriyetlerine çözüm olamadığını belirten Erbakan, açıklamasında şunları söyledi:

"Bütçe açığının faturasını vatandaşlara kesen bu uygulamalardan bir an evvel vazgeçilmelidir. Bunun yerine kamuda tasarruf tedbirleri ivedilikle alınmalı ve güçlü bir şekilde uygulanmalıdır. Kamuda israf bitirilmelidir. Denk bütçe mutlaka hayata geçirilerek faiz giderleri azaltılmalıdır.

Ayrıca, dolaylı vergilerin toplam vergiler içindeki oranı düşürülerek; gelir vergisi, kurumlar vergisi gibi dolaysız vergilerin payı artırılmalı böylelikle zenginden daha fazla, dar gelirliden daha az vergi alan adil bir vergi sistemine geçilmelidir.

Bütçe açığının kapatılması, denk bütçenin hayata geçirilmesi için halka ilave yük yüklemek yerine, Yeniden Refah Partimizin ortaya koyduğu 'Milli Kaynak Paketlerinden istifade edilmelidir.

Yeniden Refah Partisi olarak milletimizin refahı ve selameti için yetkililere uyarı vazifemizi yapıyor ve bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da doğruya doğru, yanlışa yanlış demeye devam edeceğimizi ifade ediyoruz."

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