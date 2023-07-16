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Bakanlık: Akaryakıtta hala Avrupa'nın en ucuz 4. ülkesiyiz

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan, akaryakıtta ÖTV artışına ilişkin yapılan açıklamada artışla depremin yol açtığı ek maliyetin azaltılmasının hedeflendiği belirtildi. Açıklamada "Düzenleme dolaylı olarak cari açığı azaltmaya da destek verecek.'' denildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Temmuz 2023 18:28, Son Güncelleme : 16 Temmuz 2023 19:14
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Bakanlık: Akaryakıtta hala Avrupa'nın en ucuz 4. ülkesiyiz

Hazine ve Maliye Bakanlığı akaryakıt fiyatlarında yapılan ÖTV zammına ilişkin açıklamada bulundu. Akaryakıt ürünlerindeki ÖTV'nin iki sebeple artırıldığı belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Birincisi, yapılan artış ile depremin yol açtığı ilave maliyetlerin bütçe üzerindeki etkisini bir miktar azaltmak hedeflenmiştir. Düzenleme, bu ürünlerin ithal ürünler olması sebebiyle dolaylı olarak cari açığı kontrol altına almaya da destek verecektir.

İkinci olarak, maktu olan bu vergilerde uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurundaki artışlara rağmen 2016 yılından itibaren bugüne kadar neredeyse hiç vergi artışı yapılmamıştır. ÖTV tutarları, maktu olması hasebiyle enflasyon karşısında erimiştir. Bunun sonucunda, akaryakıt ürünlerinden alınan ÖTV'nin; 2016 yılında GSYH içindeki payı %4,58 iken 2022 yılında %2.80'e, vergi gelirleri içindeki payı ise 2016 yılında %26,23 iken 2022 yılında %17,84'e düşmüştür.

Söz konusu ürünlerden en çok tüketilen benzin, motorin ve LPG'de, KDV dahil satış fiyatındaki vergilerin oranı %50'lerin üzerinde iken yeni yapılan artışa rağmen 38,5 seviyesinde kalmıştır.

Bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile akaryakıt ürünlerinden alınan ve yaklaşık 7 yıldır artırılmamış olan maktu ÖTV tutarları; benzinde ve motorinde 5 TL, LPG de 4 TL, diğer ürünlerde de bu ürünlerin ÖTV tutarlarında yapılan artış oranları esas alınarak artış yapılmıştır.

Artışlar, 2016 yılından itibaren meydana gelen enflasyon artışının çok altındadır. Yapılan artışa rağmen Ülkemiz halen benzinde de motorinde de Avrupa'da en ucuz 4. ülke konumundadır. Sınır komşumuz Yunanistan'da benzin 2,057 dolar, motorin 1,861 dolar iken vergi artışları sonrası Ülkemizde benzin 1,303 dolar, motorin ise 1,239 dolardır."

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