EPDK'dan doğal gaz açıklaması...Kötü niyetli algı operasyonu

Bakanlık: Akaryakıtta hala Avrupa'nın en ucuz 4. ülkesiyiz
Bakanlık: Akaryakıtta hala Avrupa'nın en ucuz 4. ülkesiyiz
Türkiye'nin günlük kalori tüketimi tehlikeli düzeyde
Türkiye'nin günlük kalori tüketimi tehlikeli düzeyde
Motosikletle çarptığı polisi şehit eden zanlı tutuklandı
Motosikletle çarptığı polisi şehit eden zanlı tutuklandı
Hatay'da ormanlık alanda yangın: Alevlerin yaklaştığı evler tahliye edildi
Hatay'da ormanlık alanda yangın: Alevlerin yaklaştığı evler tahliye edildi
O ilçede emlak Ruslardan soruluyor
O ilçede emlak Ruslardan soruluyor
Rize'de ekmek ve simide bu yıl ikinci zam
Rize'de ekmek ve simide bu yıl ikinci zam
ÖTV zamları sonrası Ali Yalçın'dan ilk açıklama
ÖTV zamları sonrası Ali Yalçın'dan ilk açıklama
Doğal gaza da ÖTV zammı geldi
Doğal gaza da ÖTV zammı geldi
İstanbul'da kızamık alarmı! İşte en çok vaka görülen bölgeler
İstanbul'da kızamık alarmı! İşte en çok vaka görülen bölgeler
TESK'ten marketlerin 'otomat satışları'na tepki
TESK'ten marketlerin 'otomat satışları'na tepki
Ankara-İstanbul arasında seyahat edeceklere uyarı
Ankara-İstanbul arasında seyahat edeceklere uyarı
YÖK'ten çift ana dal ve yan dal programlarına düzenleme
YÖK'ten çift ana dal ve yan dal programlarına düzenleme
İkinci el oto pazarında satışlar 1 milyonu aştı
İkinci el oto pazarında satışlar 1 milyonu aştı
Türk marinalarına hücum: Kruvaziyer turizmi rekor kırdı
Türk marinalarına hücum: Kruvaziyer turizmi rekor kırdı
TBMM 1 Ekim'e kadar tatile girdi
TBMM 1 Ekim'e kadar tatile girdi
15 Temmuz davalarının mahkumiyet bilançosu
15 Temmuz davalarının mahkumiyet bilançosu
Erdoğan'dan büyük Körfez çıkarması: 25 milyar dolarlık yatırım hedefi
Erdoğan'dan büyük Körfez çıkarması: 25 milyar dolarlık yatırım hedefi
Konut satışında durgunluk kirayı düşürür
Konut satışında durgunluk kirayı düşürür
ÖTV tutarları arttı: Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam
ÖTV tutarları arttı: Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam
'İstanbul yabancıların ikamet izinlerine kapatıldı' iddialarına açıklama
'İstanbul yabancıların ikamet izinlerine kapatıldı' iddialarına açıklama
'O tarihi gecede kimin nerede durduğunu not ettik'
'O tarihi gecede kimin nerede durduğunu not ettik'
Eski Yüreğir Kaymakamı dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alındı
Eski Yüreğir Kaymakamı dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alındı
En düşük memur maaşı ne kadar oldu?
En düşük memur maaşı ne kadar oldu?
48 kişi sıcak çarpması nedeniyle rahatsızlandı
48 kişi sıcak çarpması nedeniyle rahatsızlandı
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Bahçeli: 15 Temmuz sıradan bir darbe teşebbüsü değil
Bahçeli: 15 Temmuz sıradan bir darbe teşebbüsü değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı
Üniversitelerde uzaktan ve ikinci öğretim harç ücretleri belirlendi
Üniversitelerde uzaktan ve ikinci öğretim harç ücretleri belirlendi
Yargıtaydan 17 Aralık kumpas davasında kısmi onama kararı
Yargıtaydan 17 Aralık kumpas davasında kısmi onama kararı
'Üniversite harçları geri getirildi mi?' İletişim Başkanlığı'ndan açıklama
'Üniversite harçları geri getirildi mi?' İletişim Başkanlığı'ndan açıklama
Ana sayfaHaberler

EPDK'dan doğal gaz açıklaması...Kötü niyetli algı operasyonu

Doğalgaz üzerinden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarında artışa gidildi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) yapılan açıklamada "Doğalgaza yüzde 224 zam geldi" iddiasının doğru olmadığı belirtilerek ''Metreküp fiyatında yaklaşık 6 kuruşluk bir artış anlamına gelmektedir.'' ifadesine yer verildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de, konutlarda kullanılan doğalgaz fiyatında yüzde 224 değil, ortalama yüzde 1 artış yaşandığını aktardı.

Haber Giriş : 16 Temmuz 2023 19:03, Son Güncelleme : 16 Temmuz 2023 20:36
Yazdır
EPDK'dan doğal gaz açıklaması...Kötü niyetli algı operasyonu

Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Mallara İlişkin ÖTV Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, ÖTV tutarı standart metreküp başına doğalgazda 0,0747 lira, motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılan doğalgazda ise metreküp başına 2,7944 lira oldu.

Doğalgazda bir önceki ÖTV oranı standart metreküp başına 0,0230 lira, motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılan doğalgazda 0,8599 lira olarak belirlenmişti.

''DOĞALGAZA YÜZDE 224 ZAM GELDİ" İDDİASINA YALANLAMA

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Doğalgaza yüzde 224 zam geldi" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Merkezin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, konutlarda kullanılan doğalgaz fiyatında yüzde 224 değil, ortalama yüzde 1 artış yaşandığı aktarıldı.

Bu oranın sanayide kullanılan doğalgazda ise yaklaşık yüzde 0,5'e tekabül ettiği belirtilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Doğalgazda metreküp başına ÖTV 0,0747 lira olarak güncellenmiştir. Bu da KDV etkisiyle birlikte metreküp fiyatında yaklaşık 6 kuruşluk bir artış anlamına gelmektedir. Öte yandan Avrupa'da doğalgaz faturalarındaki vergi yükü ortalama yüzde 36 düzeyindeyken, bu oran Türkiye'de KDV ve ÖTV artışlarıyla birlikte yüzde 18 seviyesine yaklaşmıştır. 'Doğalgaza yüzde 224 zam geldi' iddiası doğru değildir."

EPDK'DAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi:

''Bugün bazı internet sitelerinde ve özellikle de sosyal medya hesaplarında 'Doğalgaza yüzde 224 oranında zam' yapıldığına dair gerçek dışı haberler yer almıştır. Doğalgaz tarifelerine yönelik böyle bir artış kesinlikle söz konusu değildir. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan bazı tüketim mallarında özel tüketim vergi güncellemesi kapsamında doğal gazda 0,023 TL/Sm3 olan ÖTV oranı 0,0747 TL/Sm3'e yükselmiştir. Bu da KDV etkisiyle birlikte m3 fiyatında yaklaşık 6 kuruşluk bir artış anlamına gelmektedir. Avrupa'da doğalgaz faturalarında vergi yükü ortalama %36 düzeyindeyken, bu oran Türkiye de KDV ve ÖTV dahil %18 seviyesindedir. Çok açık olan bu duruma rağmen vatandaşlarımızın nihai faturasına yüzde 224 oranında zam yapıldığını iddia etmek kötü niyetli bir algı operasyonudur ve itibar edilmemelidir.''

Doğal gaza yüzde 224 zam geldi mi?

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber