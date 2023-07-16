EPDK'dan doğal gaz açıklaması...Kötü niyetli algı operasyonu

Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Mallara İlişkin ÖTV Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, ÖTV tutarı standart metreküp başına doğalgazda 0,0747 lira, motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılan doğalgazda ise metreküp başına 2,7944 lira oldu.

Doğalgazda bir önceki ÖTV oranı standart metreküp başına 0,0230 lira, motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılan doğalgazda 0,8599 lira olarak belirlenmişti.

''DOĞALGAZA YÜZDE 224 ZAM GELDİ" İDDİASINA YALANLAMA

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Doğalgaza yüzde 224 zam geldi" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Merkezin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, konutlarda kullanılan doğalgaz fiyatında yüzde 224 değil, ortalama yüzde 1 artış yaşandığı aktarıldı.

Bu oranın sanayide kullanılan doğalgazda ise yaklaşık yüzde 0,5'e tekabül ettiği belirtilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Doğalgazda metreküp başına ÖTV 0,0747 lira olarak güncellenmiştir. Bu da KDV etkisiyle birlikte metreküp fiyatında yaklaşık 6 kuruşluk bir artış anlamına gelmektedir. Öte yandan Avrupa'da doğalgaz faturalarındaki vergi yükü ortalama yüzde 36 düzeyindeyken, bu oran Türkiye'de KDV ve ÖTV artışlarıyla birlikte yüzde 18 seviyesine yaklaşmıştır. 'Doğalgaza yüzde 224 zam geldi' iddiası doğru değildir."

EPDK'DAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi:

''Bugün bazı internet sitelerinde ve özellikle de sosyal medya hesaplarında 'Doğalgaza yüzde 224 oranında zam' yapıldığına dair gerçek dışı haberler yer almıştır. Doğalgaz tarifelerine yönelik böyle bir artış kesinlikle söz konusu değildir. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan bazı tüketim mallarında özel tüketim vergi güncellemesi kapsamında doğal gazda 0,023 TL/Sm3 olan ÖTV oranı 0,0747 TL/Sm3'e yükselmiştir. Bu da KDV etkisiyle birlikte m3 fiyatında yaklaşık 6 kuruşluk bir artış anlamına gelmektedir. Avrupa'da doğalgaz faturalarında vergi yükü ortalama %36 düzeyindeyken, bu oran Türkiye de KDV ve ÖTV dahil %18 seviyesindedir. Çok açık olan bu duruma rağmen vatandaşlarımızın nihai faturasına yüzde 224 oranında zam yapıldığını iddia etmek kötü niyetli bir algı operasyonudur ve itibar edilmemelidir.''