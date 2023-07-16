İstanbul'da gölette facia: 3 kardeş boğuldu
İstanbul Silivri'de, serinlemek için gölete giren Suriyeli 3 kardeşten 2'si boğuldu. Çocuklardan biri babaları tarafından kurtarıldı ancak o da hastanede hayatını kaybetti.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 16 Temmuz 2023 20:28, Son Güncelleme : 16 Temmuz 2023 20:29
Silivri'de serinlemek için gölete giren Suriyeli 3 kardeş boğularak hayatını kaybetti.
Değirmenköy Sulama Göleti'ne giden M.E.M (10), H.E.M (7) ve M.E.M (6) sıcak havanın da etkisiyle suya girdi.
Bu sırada 3 çocuğunun gölette çırpınıp kaybolmasını gören baba H.E.M ile çevredekiler hemen harekete geçti.
Babası ve çevredekilerin çabasıyla sudan çıkarılan M.E.M. kaldırıldığı hastanede müdahaleye karşın kurtarılamadı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye dalgıçlarının aramaları sonucu H.E.M ile M.E.M de sudan çıkarıldı.
Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği iki kardeşin de hayatını kaybettiği tespit edildi.
Durumu gören anne ve baba gözyaşları içinde çocuklarının cansız bedenine sarıldı.