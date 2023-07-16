Wimbledon'da şampiyon belli oldu

36 yaşındaki Djokovic ayrıca 24 şampiyonlukla "tarihin en fazla grand slam turnuvası kazanan tenisçisi" unvanının sahibi Margaret Court'u da yakalayacaktı.

Alcaraz, tarihin en genç üçüncü Wimbledon şampiyonu oldu. Djokovic tarihi rekorları egale etme şansını kaçırdı.

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