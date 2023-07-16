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'İngiltere, göçmenleri sınır dışı etmek için Türkiye ile özel anlaşma arayışında'

Telegraph Gazetesi'nin haberine göre, İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman, Türkiye'den teknelerle gelen göçmen sayısındaki "büyük artışın" ardından sınır dışı işlemlerini hızlandırmak için Ankara ile Arnavutluk tarzı bir anlaşma arayışında.

Haber Giriş : 16 Temmuz 2023 22:50, Son Güncelleme : 16 Temmuz 2023 22:46
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'İngiltere, göçmenleri sınır dışı etmek için Türkiye ile özel anlaşma arayışında'

Telegraph Gazetesi'nin haberine göre, Gazeteye göre yılbaşından bu yana Türkiye'den 1000'den fazla göçmen Manş Denizi üzerinden İngiltere'ye ulaştı ve bu rakam önceki yıllara göre önemli bir artışa işaret ediyor.

Geçen yıl Manş Denizi'ni botla aşarak İngiltere'ye ulaşan göçmenlerin çıkış yaptığı ilk 10 ülke arasında Türkiye de vardı. Arnavutluk, Afganistan, İran, Irak, Suriye, Eritre, Sudan, Mısır'ın ardından Türkiye 9. sırada yer aldı.

Gazetenin haberinde İçişleri Bakanı Braverman ve Göç Bakanı Robert Jenrick'in, Arnavutlukla yapılan tarzda bir anlaşmanın Türkiye ile de yapılması olasılığını değerlendirdiği belirtildi.

Jenrick'in bu ay içinde Türk hükümetiyle düzensiz göçmenlerin geri alımını kolaylaştıracak olası bir anlaşmayı görüşmek için İstanbul'a uçmasının beklendiği belirtildi.

Gazeteye konuşan bir kaynak, Türkiye'den gelen göçmen artışının Şubat ayında yaşanan depremler ve kötü ekonomik koşullarla ilgili olabileceğini söyledi.

'Türkiye gerçek bir endişe kaynağı'

Gazeteye konuşan İçişleri Bakanı'na yakın bir kişi, "Henüz işin başındayız ama İçişleri Bakanı, özellikle bu yıl çok sayıda yasa dışı giriş yapılan ülkelerle geri dönüş anlaşmalarımızı nasıl geliştirebileceğimizi araştırıyor" dedi ve devam etti:

"Türkiye gerçek bir endişe kaynağı çünkü sayılarda büyük bir artış var ve göçmenleri daha kolay sınır dışı edebilmemiz gerekiyor."

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, göçmenleri taşıyan küçük teknelerin Manş Denizi'ni geçerek ülkeye ulaşmalarını durdurma sözü vermişti. Geri kabul anlaşmaları, özellikle de sığınma hakkı verilmeyeceğini düşünen kişiler için caydırıcı olarak görülüyor.

Arnavutluk ile yapılan anlaşma uyarınca İngiltere, ülkeye vizesiz giren göçmenleri hızla geri göndermenin yanı sıra İngiliz Sınır Gücü görevlilerini Tiran Havaalanı'nda yasa dışı göçü ve organize suçu engellemek için konuşlandırabiliyor.

2022'de Manş Denizi üzerinden İngiltere'ye rekor sayıda, toplam 45.755, geçiş gerçekleşti. Bu yılın başından beri ise 12.000'den fazla göçmenin Manş Denizi'ni geçtiği kaydediliyor.

İngiltere İçişleri Bakanı Braverman'ın, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin sınır dışı uçuşlarını engelleyebilecek kararlarını görmezden gelebileceği belirtiliyor.

Daha önce ülkeye yasa dışı yollarla gelen göçmenleri Ruanda'ya gönderme planı hazırlayan İngiltere hükümeti, Temyiz Mahkemesi'nin uygulamanın yasa dışı olduğuna hükmetmesi üzerine bu planı şimdilik rafa kaldırdı.

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