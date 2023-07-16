Fenerbahçe, Dusan Tadic'i renklerine bağladı

Oyuncuya önümüzdeki 2 sezon için 4 milyon 200 bin euro ödeneceği duyuruldu.

Fenerbahçe Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da (KAP) yer alan açıklamada, 34 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

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