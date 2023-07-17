17 Temmuz 2023'ten önemli gündem başlıkları.

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 22 Adet Yerinde Dönüşüm Ofisinin Açılışı ve Emek Mahallesi Kentsel Dönüşüm Temel Atma Töreni'ne katılacak.

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