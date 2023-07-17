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17 Temmuz 2023'ten önemli gündem başlıkları

17 Temmuz 2023'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Temmuz 2023 00:03, Son Güncelleme : 17 Temmuz 2023 00:05
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17 Temmuz 2023'ten önemli gündem başlıkları

1- CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

(Ankara/14.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 22 Adet Yerinde Dönüşüm Ofisinin Açılışı ve Emek Mahallesi Kentsel Dönüşüm Temel Atma Töreni'ne katılacak.

(Hatay/18.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mayıs ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

SPOR

1- A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD'de düzenlenen FIVB Milletler Ligi Finalleri'nde Çin ile finalde karşı karşıya gelecek.

(Arlington/01.30)

2- Futbolda 2023-2024 sezon hazırlıkları kapsamında Galatasaray'ın Avusturya, Beşiktaş'ın Almanya'daki kampları sürüyor.

(Graz/Grassau)

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