Mersin Gülnar'da orman yangını
Rüzgarın etkisiyle alevler iki mahalleye sıçradı, bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldıDETAYLAR EKLENDİ
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Temmuz 2023 07:22, Son Güncelleme : 17 Temmuz 2023 10:08
Gülnar ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor.
Kavakoluğu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 4 söndürme helikopteri, 30 arazöz, çok sayıda ilk müdahale aracı ve Orman Bölge Müdürlüğü ekibi sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle alevlerin Korucuk ve Çavuşlar mahallelerine sıçradığı bölgeye itfaiye ekipleri ve iş makineleri de yönlendirildi.
Çavuşlar Mahallesi'nde bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı.
Havanın kararması nedeniyle karadan müdahalenin sürdüğü yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.
Bölgenin dağlık ve sarp olması ekiplerin müdahalesini zaman zaman güçleştiriyor.