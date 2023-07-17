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ABD'deki 15 Temmuz etkinliklerinde 'Gülen'in himayesine' dikkat çekildi

ABD'deki 15 Temmuz etkinliklerinde Washington'un elebaşı Fetullah Gülen'i himaye etmesine de dikkat çekildi.Bir uçak kuyruğunda "15 Temmuz 2016'da 253 masumun canına kıyanlar, size tahmin ettiğinizden çok daha yakın bir yerde yaşıyor" yazılı pankartla Gülen'in yaşadığı Pensilvanya semalarında uçtu. Üzerinde "15 Temmuz Demokrasi Zaferi" yazan minibüsler de gün boyu Gülen'in yaşadığı malikanenin önünde turladı.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 17 Temmuz 2023 08:00, Son Güncelleme : 17 Temmuz 2023 08:01
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ABD'deki 15 Temmuz etkinliklerinde 'Gülen'in himayesine' dikkat çekildi

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşen yiğitler, kalkışmanın yedinci yılında dualarla yad ediliyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Türkiye'nin yanı sıra ABD'nin New York ve Pensilvanya eyaletinde anma törenleri ve gösteriler düzenledi. Pensilvanya'da yaşayanlara havadan uçakla, sokaklarda ise minibüslerle FETÖ ve elebaşı Fetullah Gülen aleyhinde mesajlar verildi.

İKİ MİNİBÜS AKŞAMA KADAR SOKAKLARDA TURLADI

Vatan haini FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yaşadığı Pensilvanya semalarına yönelen bir uçak, kuyruğuna asılı "15 Temmuz 2016'da 253 masumun canına kıyanlar, size tahmin ettiğinizden çok daha yakın bir yerde yaşıyor" yazılı pankartla uçtu. Işıklı tabelalarda, Türk bayrağı ve kalkışma gecesinden fotoğraflarla birlikte "Demokrasinin Zaferi" yazan iki minibüs de FETÖ elebaşının malikanesinin bulunduğu Saylorsburg sokaklarında sabahtan akşam saat 16.00'ya kadar tur attı.

Şehitlerin ayakkabıları Times Meydanı'nda

15 Temmuz şehitleri New York'taki Times Meydanı'nda da anıldı. Anma töreninde Türk bayraklarıyla donatılmış dijital panoda gün boyu "15 Temmuz Demokrasi Zaferi" mesajı yayımlandı. Alanda 15 Temmuz şehitlerini temsilen 253 çift ayakkabı sergilendi. Programa Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür de katıldı. Yoğun ilgi gören sergide FETÖ'nün Türkiye'de kalkıştığı darbe girişimi alana gelen herkese anlatıldı.

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