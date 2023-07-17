Twitter, Elon Musk sonrası reklam gelirlerinin neredeyse yarısını kaybetti

Şirketin, Haziran ayında beklenen gelir artışını görmediği, ancak Temmuz'un "biraz daha umut verici" olduğu duyuruldu.

Musk, maliyetleri düşürmek için 2022'de görevi devraldığında Twitter'ın 7 bin 500 çalışanının yaklaşık yarısını görevden aldı.

Bazı tahminlere göre rakip uygulama Threads şu anda 150 milyon kullanıcıya sahip.

Instagram ile yerleşik bağlantısı, Meta tasarımlı platforma otomatik olarak iki milyar potansiyel kullanıcıya erişim sağlıyor.

Bu arada rakibi Twitter da ağır bir borç yükü altında mücadele ediyor.

Elon Musk reklam gelirindeki yüzde 50'lik düşüş için bir zaman çerçevesi koymasa da, hafta sonu nakit akışının negatif olmaya devam ettiğini söyledi.

Twitter'da paylaştığı mesajda bu akışın pozitife dönüşmesinin ilk amacı olduğunu yazdı.

Bu ayın başlarında Twitter, kullanıcılarının kaç tweet okuyabileceğini kısıtlamaya karar verdi.

Doğrulanmamış kullanıcılar günde bin, doğrulanmış kullanıcılar ise günde 10 bin tweet okuyabiliyor.

Kaynak: BBC