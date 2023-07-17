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Depremde yıkımdan sorumlu 109 kişi de öldü

Adalet Bakanlığı verilerine göre Maraş merkezli depremlerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik yapılan binalarla ilgili 1.757 kişi hakkında işlem yapıldı ve 351'i tutuklandı. Tutuklananların 118'i müteahhit, 192'si yapı sorumlusu, 23'ü yapının sahibi ve 18'i binada değişiklik yapanlar. 109 şüphelinin ise yıkılan evlerde öldüğü öğrenildi

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 17 Temmuz 2023 08:04, Son Güncelleme : 17 Temmuz 2023 08:05
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Depremde yıkımdan sorumlu 109 kişi de öldü

6 Şubat'ta 11 ili vuran büyük depremlerde 50 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, afetten 13 milyon insan etkilenmişti. Yüzyılın en büyük depremlerinden olan bu afette yıkımdan ve yağmadan sorumlu olanlarla ilgili adli süreçler devam ediyor. Adalet Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre deprem bölgesinde yıkılan ya da üzerinde imara aykırı değişiklik yapılan binalarla ilgili sorumlulukları bulunan 1757 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Soruşturmalar kapsamında 351 şüpheli tutuklandı, 641 şüpheli adli kontrol altına alındı.

TUTUKLANANLARIN 118'İ MÜTEAHHİT

Mevzuata aykırı, usulsüz inşaat yapan 306 şüpheli hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. 9 şüphelinin halen firari olduğu bildirildi. 109 şüphelinin depremlerde yaşamını yitirdiği belirlenirken, 196 kişi de ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Tutuklu 49 kişi ise tahliye edildi. Tutuklanan 351 kişinin 118'inin müteahhit, 192'sinin yapı sorumlusu, 23'ünün yapı sahibi, 18'inin binada değişiklik yapanlar olduğu açıklandı. Deprem soruşturmaları kapsamında toplam 32 dava açıldı. Soruşturmalardaki eksikliklerin tamamlanmasıyla

dava sayısının artması bekleniyor.

HIRSIZ VE YAĞMACILAR CEZAEVİNDE

Depremden sonra bölgede hırsızlık, yağma, dolandırıcılık yapanlar da tek tek tespit edilip gerekli cezalar verildi. 475 olayla ilgili soruşturmalarda, 469 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Bu kişilerden 314'ü tutuklandı, 60'ı hakkında adli kontrol kararı verildi, 29 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı. Depremle ilgili sosyal medyadaki provokatif paylaşımlar hakkında da 55 ilde 431 paylaşım hakkında soruşturma başlatıldı. Tespiti yapılan şüphelilerden 28'i tutuklandı, 77 paylaşımın ise yurtdışı kaynaklı olduğu tespit edildi.

Neslihan Önder

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