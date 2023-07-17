Yerinde dönüşüme başvurular başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın deprem bölgesinde yıkılan ya da hasarlanan ev ve iş yerleri için hayata geçireceği "Yerinde Dönüşüm" projesine başvurular bugün başladı. Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak. Süreç, bölgede 23 noktada kurulan yapım ve dönüşüm ofisleri üzerinden yürütülecek. Yıkık, ağır ve orta hasarlı yapıların malikleri projeden faydalanabilecek. Fay hatları üzerinde, dere yataklarında, sıvılaşma olan zeminlerde bulunan hasarlı yapıların yerinde dönüşümü merak ediliyordu. Risk taşımadığı için imara kapatılmayan bölgelerdeki hasarlı yapıların bu projeyle dönüşümü mümkün. Hazine taşınmazları üzerinde işgalci olan hasarlı yapı sahipleri ise projeden faydalanamayacak.

SALT ÇOĞUNLUK ŞARTI

Maliklerin hisseleri oranında salt çoğunluğu (yüzde 51) ile bir müteahhitle anlaşması halinde uygulamalar başlayacak. Ruhsat işlemleri ilk aşamada bakanlıkça yürütülecek, talep edilmesi halinde tip proje veya tip sözleşme desteği verilebilecek. Maliklere verilecek bağımsız bölüm dağılımı, hak sahipleri ve müteahhit tarafından SPK'ya bağlı lisanslı kuruluşlara hazırlatılacak değerleme raporu esas alınarak düzenlenen sözleşmede belirtilecek.

KONUTA 500 BİN TL HİBE

Bir hak sahibine sadece 1 konut ve 1 işyeri için hibe verilecek. Hibe tutarı konut için 500 bin TL, iş yeri için ise 250 bin TL olacak. Konutlar için evin metrekaresine göre 500-800 bin TL arasında, işyerleri için de yine metrekaresine göre 250-500 bin TL arasında kredi kullanılabilecek. Hak sahiplerinin gelir düzeyi ve kredi puanlarına bakılmaksızın kredi kullandırılacak. Geri ödeme, 2 yıl ödemesiz toplam 10 yıl vade ile faizsiz olacak. Konut ve iş yeri sahipleri ikisi için de ayrı ayrı kredi alabilecek.

Merve Safa Akıntürk