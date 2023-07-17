Meclis dijital bağımlılığa el atıyor

Artan teknoloji kullanımıyla birlikte yaygınlaşan ve özellikle çocuklar üzerinde oldukça etkili olan dijital bağımlılık ve sosyal medya kullanımı bu dönem Meclis'in en önemli gündem maddelerinden biri olacak.

AK Parti Hatay Milletvekili ve Meclis Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, özellikle çocukların sosyal ağlarda geçirdikleri uzun sürelere çözüm aranması ve dijital platformların zararlarından korunmasının aile ve toplum açısından önemine dikkat çekti. Çocukların daha dijital ağları daha bilinçli kullanması gerektiğini belirten Yayman "Çocukların sosyal medyada geçirdiği süre, filtre ve yaş düzenlemesi olmasına rağmen farklı uygulamalarla bunların aşılması, başta bireyler olmak üzere, aile kurumumuz ve toplumumuzun büyük bir tehdit altında olduğunu gösteriyor. Hepimizin ortak yarası olan bu dijital bağımlılık ve sosyal medya kullanımı ...

ESMA ALTIN-