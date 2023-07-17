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Çanakkale'de iki farklı noktada orman yangını

Çanakkale'de 17 saattir süren orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılırken Ayvacık ilçesinde de orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Temmuz 2023 16:24, Son Güncelleme : 17 Temmuz 2023 16:37
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Çanakkale'de rüzgarın etkisiyle yayılan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kızılkeçili köyü yakınlarında dün saat 16.31'de başlayan yangına 6 uçak, 15 helikopter, 109 arazöz, 14 iş makinesi ve 543 personelle müdahale ediliyor.

Ekipler, rüzgarın etkisiyle yayılan yangını kontrol altına almak için çaba sarf ediyor.

Vali İlhami Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rüzgar nedeniyle yangının hız kazandığını, mücadeleye devam ettiklerini söyledi.

Kemel köyünün daha önce önlem olarak boşaltıldığını aktaran Aktaş, "Yangın bölgesindeki köylerde teyakkuzdayız. Gerek duyulursa onları da boşaltabiliriz. Boşalttığımız birkaç hane var tedbiren. Diğerlerinde de çalışıyoruz." dedi.

Dün rüzgarın etkisiyle yayılan alevler nedeniyle 211 nüfuslu Kemel köyü tedbir amaçlı olarak boşaltılmış, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu ile Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki de bölgeye gelerek Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ve beraberindeki heyetle incelemelerde bulunmuştu.

Ayvacık ilçesinde orman yangını

İlçeye bağlı Tabaklar Köyü'ndeki ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine orman bölge müdürlüğüne bağlı 3 arazöz ve 28 personel görevlendirildi.

Ekipler yangına 2 uçak ve 2 helikopterle havadan da müdahale ediyor.

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