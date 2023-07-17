Zeytinyağı fiyatı uçtu

Küresel ölçekte yaşanan kuraklık nedeniyle zeytinyağı fiyatları yeni rekor seviyelere ulaştı.

Güney Avrupa ülkelerinde yaşanan kuraklık, enflasyon ve döviz kurundaki artışın etkisiyle zeytinyağı fiyatlarını yukarı çekti. Nisan ayında litre başına 5,4 Euro olan zeytinyağı fiyatı, temmuz ayı ortasında yeni bir rekor olan 7,5 Euro'ya yükseldi.

CiddiGazete.com'da yer alan habere göre Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tan, iç piyasada yaşanan fiyat artışının artan ihracat ve yükselen maliyetlerle ilişkili olduğunu belirtti. Gıda Perakendecileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Tüfekçi ise bir litre zeytinyağının perakende satış fiyatının son iki ayda %77,7 oranında artarak 90 liradan 160 liraya yükseldiğini ifade etti.

5 LT SIZMA ZEYTİNYAĞININ TENEKESİ BİN TL'YE ÇIKTI

Zeytinyağı fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle büyük ambalajlı ürünlere olan talebin azaldığını ve tüketici bütçesine hitap eden 500 ml, 750 ml gibi küçük ambalajlı ürünlerin daha popüler hale geldiğini belirten Tüfekçi, 5 litrelik tenekelerin fiyatının 1000 TL'ye kadar çıktığını ve daha ekonomik olarak tercih edilen 3 litrelik tenekelerin yaygınlaştığını ifade etti.