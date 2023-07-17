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Toplu sözleşme masası öncesi talepler ortaya çıkmaya başladı

Kamu çalışanlarının gözü, toplu sözleşme görüşmelerine sunulan taleplere çevrildi. Bakanlığa sunulacak talepler tartışılmaya başlandı

Kaynak : Milli Gazete
Haber Giriş : 17 Temmuz 2023 10:32, Son Güncelleme : 17 Temmuz 2023 10:53
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Toplu sözleşme masası öncesi talepler ortaya çıkmaya başladı

Memurların 2024-2025 dönemi zamlarının belirlenmesini sağlayacak olan 7'nci Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri öncesinde gözler memurların taleplerini sıralayacak olan sendikaların taleplerine çevrildi. Son dönemlerde özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'giderlerse gitsinler' dediği sağlık çalışanları gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Sağlıkçılara ilişkin olarak Toplu Sözleşme masasına bir dizi talepler gideceği kulislerden edinilen bilgiler arasında yer alırken, sağlıkçılar adına hem maddi hem manevi talepler gelmesi bekleniyor.

Ağustos ayında başlayacak 7'nci Dönem Toplu Sözleşme süreci yaklaşırken milyonlarca memurun gözü sendikaların taleplerine çevrildi. Önümüzdeki günlerde sendikalar kamu çalışanlarına yönelik taleplerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına göndermesi bekleniyor. Kulislerde her alana ilişkin talepler konuşulurken, özellikle sağlık çalışanlarına ilişkin talepler ise dikkat çekiyor. Sağlık çalışanları adına hem maddi hem de manevi olarak birçok açıdan taleplerin Bakanlığa sunulması bekleniyor.

MADDİ KAYIPLARIN KARŞILANMASI BAŞLICA TALEP

Sağlık çalışanlarına ilişkin birçok sorun gündeme sık sık gelirken, görüşmeler öncesinde 100'ün üzerinde talebin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına iletilmesi bekleniyor. Bu talepler arasında birçok konu yer alırken, özellikle sağlık çalışanlarının maddi kayıplarının karşılanması talep edileceği iddia ediliyor.

14 MART TIP BAYRAMI İKRAMİYESİ VE GECE TAZMİNATI TALEP EDİLECEK

Milli Gazete'nin kulislerden edindiği bilgilere göre, ekonomik sorunlar karşısında sağlık çalışanlarının yaşadığı maddi kayıpların 7'nci Dönem Toplu Sözleşme ile karşılanması gerektiğine dikkat çekilirken, öncelikli taleplerin maddi düzenlemeler olduğu iddia edildi. En dikkat çekici taleplerin başında 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle tüm sağlık çalışanlarını kapsayan bir ikramiye talebinin olacağı ifade edilirken, bu talep yanı sıra, nöbet ücretlerinin yüzde 100'ün üzerinde artış talep edileceği ve bunun yanı sıra yüzde 50 artırımlı gece tazminatı ödenmesi talep edileceği iddia ediliyor.

YILLIK SABİT 80 BİN ATAMA VE EK ÖDEMELERİN EMEKLİLERE YANSITILMASI İSTENECEK

Kamuda gerçekleştirilen atamalara ilişkin tartışmalarda sık sık gündeme gelirken, sağlık istihdamına yönelik olarak her yıl sabit 80 bin sağlık personeli ataması gerçekleştirilmesi talebinin de sunulacağı iddia edildi. Bunun yanı sıra sağlık çalışanlarının ek ödemelerine ilişkin düzenleme talebinin olacağı bu talep ile ek ödemelerinin emeklilerine yansıtılması istenecek.

ÜNİVERSİTELERDE ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELLERİNE YER DEĞİŞTİRME HAKKI İSTENECEK

Sözleşmeli personele ve sözleşmeden kadroya geçen personele yönelik eş durumu tayini ve sağlık mazereti tayini hakkı verilmesi konusunun da üzerine düşüleceği ifade edilirken, üniversite hastanelerinde çalışan sağlık personellerine yönelik olarak da yer değişikliği hakkı talep edileceğini belirtiliyor.

Mehmet Fahri Özkan

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