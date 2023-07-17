Dolardan haftanın ilk gününde 20 kuruş artış
Haftaya yükselişle başlayan dolar, günü 20 kuruşluk artışla 26,35 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Temmuz 2023 17:21, Son Güncelleme : 17 Temmuz 2023 17:21
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|26,1520
|26,1530
|26,3540
|26,3550
|Avro
|29,3860
|29,3870
|29,5850
|29,5860
|Sterlin
|34,3150
|34,4280
|34,6370
|34,7500
|İsviçre Frangı
|30,3830
|30,5370
|30,7650
|30,9200
|ANKARA
|ABD Doları
|26,1220
|26,2020
|26,3240
|26,4040
|Avro
|29,3460
|29,4260
|29,5450
|29,6250
|Sterlin
|34,2550
|34,4650
|34,5770
|34,7870