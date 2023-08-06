8 Eylül 1999 sonrası girişli memurlar için isteğe bağlı iştirakçilik hakkı var mıdır?

5434'e tabi olup da, 10 yıllık hizmetini doldurduktan sonra istifa edenler, herhangi bir yerde zorunlu olarak çalışmamak ve SGK primlerinin tamamını kendileri yatırmak kaydıyla, memurluk hizmetleri üzerinden emekli olabilmektedir.

Soru: İyi günler internetten okudum ancak kafama bazı sorular takıldı. Cevaplayabilirseniz memnun olurum. Yaklaşık 9000 pirimi olan ve mesleğe 1999 girişli 4 c li olarak çalışan bir bayanın 25 yıl sigortalılık sürenin dolmasına 1 yıl var. İstifa edip bu sigortalılık süresini isteğe bağlı iştirak şeklinde yapsa olur mu? Veya bankadan emeklilik sigortası yaptırsa olur mu?

Detaylar/Değerlendirmeler;

İsteğe bağlı iştirakçilik konusu sadece 5434 e tabi memurlar için uygulanan bir işlemdir ve isteğe bağlı sigortalılık konusuyla tamamen farklıdır.

Yani, 1 Ekim 2008 tarihinden önce memur olanlar, memurluktan sayılan yedek subaylık, vekil öğretmenlik vb. gibi hizmetleri olanlar hakkında uygulanan bir sistemdir. Dolayısıyla 8 Eylül 1999 tarihinden 1 Ekim 2008 tarihleri arasında memur olanlarda bu sistemden faydalanabilirler. Bu uygulama 5434 sayılı Kanun Madde 12 hükmünde yer alır.

Bu işlemden yararlanabilmek için özetle; 5434 sayılı Kanuna tabi olarak en az 10 yıl fiili olarak çalışmalarının olması gerekir.

Memurluktan ayrılma durumlarının mutlaka kendilerinin istifa etmesi/müstafi duruma düşmeleri gereklidir.

Bu şartları taşıyan memurlar bu görevlerinden ayrıldıktan sonra 6 ay süreyi geçirmemek şartıyla SGK ya müracaat ederek isteğe bağlı iştirakçilik uygulamasından yararlanabilir.

İsteğe bağlı iştirakçilik, kişinin intibakı esas alınarak SGK prim kesintilerini, yani hem Kurum karşılığı olan % 20, hem de kişi kesintisi olan % 16 ve de % 12 Sağlık kesintisi tutarlarını her ay SGK ya ödemek suretiyle yararlanma işlemidir. İsteğe bağlı iştirakçilik genel olarak memurluk statüsünden emekli olmak için aranılan hizmet süresini çalışmadan, ancak prim tutarlarının tamamını kişiler tarafından SGK na yatırmak suretiyle bir anlamda hizmet satın almak ve bu şekilde emeklilik için gerekli olan hizmet süresini tamamlamaktır.

İsteğe bağlı iştirakçilik süresine emekli ikramiyesi verilmez, emekli aylık oranında değerlendirilir. Bu süreler, emekli keseneğine esas aylık intibakında, yani ek göstergeyi etkilemeyen intibak işleminde uygulanır.

Bu durumda olanlar hakkında da hizmet bütünleşmesi olduğu takdirde son 7 yıl kuralı geçerlidir. Yani son 7 yıl içindeki hizmet ağırlığı hangi statüde geçmişse o statü esas alınarak emeklilik işlemleri uygulanır.

NOT: Bu sistem sadece 5434 e tabi olanlar için uygulanır, 5510 a tabi olanlar hakkında uygulanmaz. Bu şekilde memurlukla hizmet tamamlama işi sadece 5434 e tabi memurlar için geçerli olup, ilk defa 5510 a tabi olarak memurlar için geçerli değildir. 5510 a tabi memurlar için de bu sistem bulunmakla birlikte, memurluktan ayrıldıktan sonra isteğe bağlı sigortalılık devam ettirilmek istendiğinde, bu sigortalılık durumu 4 b kapsamında hizmet sayılmaktadır. Yani, esnaf statüsünde hizmet sayılmaktadır.

8 Eylül 1999 girişli memurların emeklilik şartları:

Kadın ve erkek memur için 25 yıl hizmet, kadın 58 yaş, erkek 60 yaş koşuluna tabi olurlar.



Açıklamalarımız bağlamında durumunuzu değerlendirmemiz:

Birinci tavsiyemiz;

1 Ekim 2008 tarihinden önce memur olduğunuzu belirttiğinizden 5434 sayılı Kanuna tabi olmaktasınız. 5434 sayılı Kanun kapsamında isteğe bağlı iştirakçilik hakkınızın bulunduğunu belirtebiliriz. Bunun için düşünceniz olduğunda 657 sayılı Kanun kapsamında istifa edip, istifa ettikten sonra da 6 ay geçmeden SGK na müracaat ederek isteğe bağlı iştirakçilik sisteminden faydalanma talebinde bulunabilirsiniz.

25 yıl hizmet sürenizi bu şekilde tamamlayabilirsiniz, ancak emeklilik için yaşınızın 58 yaşının dolmuş olması gereklidir. Şayet yaşınız dolmamış ise 25 yıl hizmeti tamamlayacak şekilde isteğe bağlı iştirakçilik kapsamında bulunup, tamamladıktan sonra sistemden çıkıp, yaş dolumunu (8 Eylül 1999 tarihi ve sonrası göreve girenler EYT kapsamına girmez, yaş şartı ve hizmet ile birlikte emeklilik hakkını kazanırlar) bekleyebilirsiniz.

İsteğe bağlı iştirakçilik süresi intibakınızı ilerletmez, bu süreye ikramiye verilmez, ancak emekli aylığı bağlanma hizmet süresinin içerisine dahil edilir.

İkinci tavsiyemiz, şayet banka emeklilik sigortasından anladığımız bu sürenin sigortalı bir süre olduğudur. Bu şekilde olduğunda memur statüsünden emekli olmanız için bu çalışmalarınızın 3 yıl 6 ayı geçmemesi, yani son 7 yıl hizmet kuralına dikkat etmeniz gerektiğini belirtebiliriz.

Tavsiyemiz; verdiğiniz bilgiler kapsamında değerlendirmelerimizi yapmış olduğumuzdan, konuyla ilgili SGK na ve Kurumunuza başvurup detaylı bilgi almanız olacaktır.