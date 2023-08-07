Sigortalılık süresi başlangıcı memur emekliliğinde uygulanmaz?

Soru: iyi günler. 20.05.1999'da ilk defa sigortalı işçi olarak çalışmaya başladım. 2003 yılında yedek subay olarak askerliğimi yaptım(1yıl). daha sonrasında yine 2009 yılına kadar sigortalı olarak çalıştım. 2009 yılında devlet memuru olarak çalışmaya devam ettim. eski hizmetlerin birleştirmelerini yaptım. sigortaya göre 25 yılım bu sene doluyor fakat memurların HİTAP a göre çalışma sürem 20 yıl görünüyor. EYT kapsamında ben ne zaman emekli olabilirim? Cevap için teşekkürler.



Detaylar/Değerlendirmeler:

Sigortalılık başlangıç tarihinin, memur emekliliğini etkisi bulunmaz.

Memurluktan önce işçi olarak çalışan kişinin emeklilik tarihi sigortalı başlangıcına göre öne çekilmez

1 Ekim 2008 tarihinden önce memurluk hizmeti olmayanlar, memurluk hizmetinden sayılan yedek subaylık, vekil öğretmenlik vb. gibi hizmeti olmayanlar, memur olarak çalışma hayatına başladıklarında 5510 sayılı Kanuna tabi olurlar.

Ancak, 1 Ekim 2008 tarihinden önce işçi, esnaf gibi hizmeti olanlar için sadece emeklilik yaş hesabında 5434 sayılı Kanun hükümleri dikkate alınır. Şayet 8 Eylül 1999 tarihinden önce işçi, veya esnaf olarak başlamış olup da 23/05/2002 tarihine kadar SGK primleri ödenmiş hizmetlerin toplamı 3 tam yıl veya daha fazla olduğunda emeklilik yaşı daha önceye gitmekte ve emeklilik için belirli yaşları doldurmaları gerekmekte idi.

Ancak, 7438 sayılı Kanunla 8 Eylül 1999 tarihinden önce 1 gün dahi işçi, esnaf, memur olarak çalışmaları bulunanlar yaş şartından istisna olmuşlar, yani EYT kapsamına girmişlerdir.

Memur statüsünde emeklilikte 7438 sayılı Kanun gereği yaş şartı aranmamakla birlikte emeklilik için aranılan hizmet toplamının, yani kadın ise 20, erkek ise 25 yıl hizmet toplamının olması şartı aranmaya devam edilmektedir.

Bu belirlemede, yani memur statüsünden emekli olmak için sigortalılık süresi başlangıcının önemi olmamakta, hizmet süresinin tam olarak tamamlanması gerekmektedir.

Sigortalılık süresinin aranması, yani EYT kapsamında işçi statüsünde emekli olacak kişiler için geçerli olmaya devam ettiğini de belirtebiliriz.

Ayrıca, 8 Eylül 1999 tarihinden önce hiçbir statüde çalışması olmayıp, bu tarihten sonra göreve giren memurlardan kadınlar 58, erkekler ise 60 yaş grubuna dahil olurlar ve her ikisinin de emeklilik hizmet süresinin 25 yıl olması gereklidir. Bu kapsamdakiler EYT kapsamına girmezler.

Açıklamalarımız bağlamında durumunuzu değerlendirmemiz şöyle olacaktır:

20/05/1999 tarihinde önce SGK primleri ödenmiş şekilde çalışmalarınız olması kaydıyla EYT kapsamına dahil olursunuz ve yaş şartı hariç sadece erkek memurlar için aranılan 25 tam hizmet yılınızı tamamladığınızda emekli olabileceğinizi değerlendirmekteyiz.

25 tam hizmet yılı içerisinde işçi olarak çalıştığınız süreler, 1 yıl yedek subaylık hizmetiniz, yedek subaylık hizmetinizden kazanacağınız 3 ay yıpranma payınız, şayet borçlanmış iseniz yedek subaylık okul süreniz ve memurluk sürenizin toplamı esas alınır.

Dolayısıyla işçi statüsünden emeklilikte 25 yıllık sigortalılık süresi aranırken, bu süre içerisinde 25 yıldan az da olsa hizmetler esas alınarak emeklilik işlemi tesis edilir, ANCAK memurlar için mutlaka 25 tam yıl SGK primleri ödenmiş hizmet aranır, sigortalılık süresinin önemi olmaz.

Bu bağlamda, HİTAP kaydınızın da doğru olacağını değerlendirmekteyiz. Yine de Kurumunuzdan bilgi almanızı da ayrıca tavsiye edebiliriz.

