EYT kapsamında olanlar askerlik süresini borçlanmalı mı?

Soru: Merhaba, Ben 25.03.1998 yılında öğretmen olarak göreve başladım.20.11.2000 yılında 8 ay askerlik hizmeti yaptım. Askerlik borçlanması yapmadım. Şu an emeklilik için toplam hizmet süremde bu askerlik süresi görünmüyor. 2 yıl daha çalışıp emekli olmak istiyorum. Ben askerlik borçlanması yapmak zorunda mıyım? Emeklilik sürem askerlik borçlanması yapmazsam ne zaman dolar? Teşekkür eder, iyi çalışmalar dilerim



Detaylar/Değerlendirmeler:

5434 sayılı Kanun ve 5510 sayılı Kanunda borçlanma yapılacak hizmetler arasında er veya erbaş olarak geçen süreler, yedek subay okul süresi ile yedek astsubay okulunda geçen süreler de bulunmaktadır.

Askerlik süresinin borçlanılması halinde durum:

Askerlik süresinin borçlanılması halinde hizmetlerin artması sağlanır.

Askerlik süresini borçlanmak emekli aylık oranını yükseltir (5434 e tabi olanlar, 5510 a tabi olanlar için de ortalama aylık kazançlar içerisine dahil olunur).

Askerlik süresini borçlanmak emekli ikramiyesi hesabında dikkate alınan tam yıl hesabında sayılır ve emekli ikramiyesi ödenir.(5434 ve 5510 a tabi olanlar)

Memurların intibak işlemlerinde dikkate alınır (Kazanılmış Hak Aylığı-Emekli Keseneğine Esas Aylık, Kıdem aylığı) (5434 ve 5510 a tabi olanlar)

Memurların yıllık izin sürelerinin hesabında dikkate alınır. (5434 ve 5510 a tabi olanlar)

Askerlik süresinin borçlanılmaması halinde durum:

657 sayılı Kanun Madde 83 hükmü uygulanmak suretiyle intibak işleminde, yani kazanılmış hak aylığı derecesi işleminde dikkate alınır. (5434 ve 5510 a tabi olanlar)

Emekli ikramiyesi hesabında dikkate alınmaz. (5434 ve 5510 a tabi olanlar)

Hizmet süresini artırmaz, aylık bağlama hizmet yılına etkisi olmaz. (5434 ve 5510 a tabi olanlar)

Borçlanma yapılmamış olsa da kazanılmış hak aylık süresinde değerlendirildiğinden Yıllık izin süresinin hesabında dikkate alınır. (5434 ve 5510 a tabi olanlar)

NOT: Genelde askerlik borçlanması yapmak isteyenler EYT öncesinde emeklilik yaşı yönünden avantaj sağlaması açısından yapmak istedikleri bir işlemdir. Bu nedenle bugün için askerlik borçlanması yapmak isteyenlerin, borçlanılacak bu hizmet süresinin gerek çalışırken, gerekse emeklilik açısından fayda getirip getirmeyeceğini değerlendirdikten sonra yapmalarını tavsiye edebiliriz.

Açıklamalarımız bağlamında durumunuzu değerlendirmemiz:

8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlamış erkek memurların emeklilik şartları, EYT kapsamında yaş şartı aranmaksızın sadece 25 yıl SGK primleri ödenmiş hizmetlerinin olmasıdır.

Dolayısıyla, EYT kapsamında olanların askerlik sürelerini borçlanmaları sadece 25 yıl hizmetlerinin borçlanılan süre kadar daha erken tamamlamalarını sağlar. İkramiye hesabında dikkate alınır, aylık bağlama oranını artırır.

Ayrıca, askerlik süresini borçlananların emeklilik öncesinden en az 6 ay önce yapma zorunluluklarının olduğunu da bilmeleri gerekir.



Bu nedenle, bizim değerlendirmemiz EYT kapsamında olanların emekliliklerinde yaş şartı olmadığından askerlik borçlanmasının yapmasının bir avantaj sağlamayacağını, ANCAK kişilerin daha önce emekli olmak şeklinde bir düşünceleri olduğunda da yapılacak borçlanma tutarı ile daha önce emekli olduklarında alacakları ikramiye, aylık veya özel durumları gibi hesaplarını yapmalarını tavsiye edebiliriz.

Sonuç bağlamında; askerlik borçlanması zorunlu bir işlem değildir, kişilerin talebine bağlıdır. Bu nedenle açıklamalarımız bağlamında durumunuzu değerlendirmenizi tavsiye edebiliriz.



