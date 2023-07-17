Şanlıurfa'da elektrik kesintileri nedeniyle yaşanan olaylarda 4 şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde meydana gelen elektrik kesintileri nedeniyle yaşanan olaylarda 20 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.

Dün gece Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı'nda gözaltında tutulan 20 kişiden 10'u ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 10 kişi ise işlemlerin ardından Viranşehir Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık, şüphelileri "Görevi yaptırmamak için direnme", "Kamu malına zarar verme" ve "Trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçlaması ile Viranşehir Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

4'ü tutuklandı, 6'sı adli kontrol ile serbest bırakıldı

Mahkeme, şüphelilerden İsmail Akyol, Abdulkadir Yıdızoğulları, Mehmet Yıldızoğulları ve Zafer Keskinbıçaklı'nın sevk maddelerinden ayrı ayrı tutuklanmasına karar verirken, altı çiftçi adli kontrol şartları ile serbest bırakıldı.