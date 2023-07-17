Maliye'den 14 günlük maaş farklarına ilişkin duyuru
Maliye'den 14 günlük maaş farklarına ilişkin duyuru
EYT ile boşalan kadrolar öğretmen yer değiştirmelerine yansıyacak mı?
EYT ile boşalan kadrolar öğretmen yer değiştirmelerine yansıyacak mı?
Kremlin Sözcüsü Peskov: Tahıl anlaşması fiilen son buldu
Kremlin Sözcüsü Peskov: Tahıl anlaşması fiilen son buldu
Bütçede tarihi açık
Bütçede tarihi açık
Adliye yazı işleri müdürü zimmet iddiasıyla tutuklandı
Adliye yazı işleri müdürü zimmet iddiasıyla tutuklandı
Bakan Tunç açıkladı...Orman yangıları için soruşturmalar başlatıldı
Bakan Tunç açıkladı...Orman yangıları için soruşturmalar başlatıldı
Kulis: Muhalefet anlaştı; CHP, bazı illeri İyi Parti'ye verebilir!
Kulis: Muhalefet anlaştı; CHP, bazı illeri İyi Parti'ye verebilir!
Gram altın haftaya tarihi zirveyle başladı
Gram altın haftaya tarihi zirveyle başladı
Savcıdan eşine şiddet: Boğazını sıkıp küvete soktu
Savcıdan eşine şiddet: Boğazını sıkıp küvete soktu
Gözler perşembe günü açıklanacak 'faiz' kararında
Gözler perşembe günü açıklanacak 'faiz' kararında
Akaryakıt zamları enflasyonu 2 puan arttırır
Akaryakıt zamları enflasyonu 2 puan arttırır
Depremde yıkımdan sorumlu 109 kişi de öldü
Depremde yıkımdan sorumlu 109 kişi de öldü
3 şehirde orman yangını sürüyor
3 şehirde orman yangını sürüyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Karadeniz'de yeni müjdeler bekliyoruz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Karadeniz'de yeni müjdeler bekliyoruz
'Yabancıların nüfusu, Türk vatandaşı nüfusuna oranı %20'yi aştı'
'Yabancıların nüfusu, Türk vatandaşı nüfusuna oranı %20'yi aştı'
Bakanlık: Akaryakıtta hala Avrupa'nın en ucuz 4. ülkesiyiz
Bakanlık: Akaryakıtta hala Avrupa'nın en ucuz 4. ülkesiyiz
Türkiye'nin günlük kalori tüketimi tehlikeli düzeyde
Türkiye'nin günlük kalori tüketimi tehlikeli düzeyde
Motosikletle çarptığı polisi şehit eden zanlı tutuklandı
Motosikletle çarptığı polisi şehit eden zanlı tutuklandı
Hatay'da ormanlık alanda yangın: Alevlerin yaklaştığı evler tahliye edildi
Hatay'da ormanlık alanda yangın: Alevlerin yaklaştığı evler tahliye edildi
O ilçede emlak Ruslardan soruluyor
O ilçede emlak Ruslardan soruluyor
Rize'de ekmek ve simide bu yıl ikinci zam
Rize'de ekmek ve simide bu yıl ikinci zam
ÖTV zamları sonrası Ali Yalçın'dan ilk açıklama
ÖTV zamları sonrası Ali Yalçın'dan ilk açıklama
Doğal gaza da ÖTV zammı geldi
Doğal gaza da ÖTV zammı geldi
İstanbul'da kızamık alarmı! İşte en çok vaka görülen bölgeler
İstanbul'da kızamık alarmı! İşte en çok vaka görülen bölgeler
TESK'ten marketlerin 'otomat satışları'na tepki
TESK'ten marketlerin 'otomat satışları'na tepki
Ankara-İstanbul arasında seyahat edeceklere uyarı
Ankara-İstanbul arasında seyahat edeceklere uyarı
YÖK'ten çift ana dal ve yan dal programlarına düzenleme
YÖK'ten çift ana dal ve yan dal programlarına düzenleme
İkinci el oto pazarında satışlar 1 milyonu aştı
İkinci el oto pazarında satışlar 1 milyonu aştı
Türk marinalarına hücum: Kruvaziyer turizmi rekor kırdı
Türk marinalarına hücum: Kruvaziyer turizmi rekor kırdı
TBMM 1 Ekim'e kadar tatile girdi
TBMM 1 Ekim'e kadar tatile girdi
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Bütçede tarihi açık

Merkezi yönetim bütçesi Haziran'da 219,6 milyar TL ile rekor düzeyde açık verdi.

Haber Giriş : 17 Temmuz 2023 11:48, Son Güncelleme : 17 Temmuz 2023 11:50
Yazdır
Bütçede tarihi açık

Bütçe Haziran'da tarihi açık kaydetti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre merkezi yönetim bütçesi Haziran'da 219,6 milyar TL açık verdi.

Bütçe dengesi Mayıs ayında 118,9 milyar TL fazla vermişti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre Haziran'da faiz dışı denge 182,3 milyar TL açık verdi. Mayıs ayında faiz dışı fazla 221,6 milyar TL olmuştu.

Bütçe harcamaları 487,9 milyar TL oldu, Mayıs ayında 549,4 milyar TL olan bütçe gelirleri ise Haziran'da 268,2 milyar TL'ye geriledi.

Bütçe dengesi ilk yarıda ise 483,2 milyar TL açık verirken, faiz dışı açık bu dönemde 208 milyar TL olarak gerçekleşti.

Kaynak: Bloomberg

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber