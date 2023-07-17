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Kremlin Sözcüsü Peskov: Tahıl anlaşması fiilen son buldu

Kremlin'in açıklamasında, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın durdurulduğu bilgisi verildi. Rusya ile ilgili maddelerin yerine getirilmesinin ardından anlaşmaya dönüleceğine dikkat çekildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Temmuz 2023 12:51, Son Güncelleme : 17 Temmuz 2023 13:35
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Kremlin Sözcüsü Peskov: Tahıl anlaşması fiilen son buldu

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın durdurulduğunu belirterek, ilgili şartlar uygulandığında Rusya'nın anlaşmaya geri döneceğini bildirdi.

Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün süresi dolan Ukrayna ve Rusya'dan tahıl çıkışına yönelik uygulanan Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'na ilişkin bilgi verdi.

17 Temmuz'da anlaşmanın süresinin dolduğuna işaret eden Peskov, "Tahıl koridoru anlaşması fiilen son buldu, durduruldu. Rusya, ilgili şartlar uygulanır uygulanmaz derhal tahıl anlaşmasına geri dönecek. Anlaşmanın Rusya ile ilgili kısmı yerine getirilmedi." ifadesini kullandı.

Anlaşmanın durdurulmasının Kırım Köprüsü'ne saldırıyla ilgisi olmadığına dikkati çeken Peskov, anlaşmanın yerine getirilmemesi halinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından böyle bir kararın uygulanacağının daha önceden duyurulduğunu hatırlattı.

- "İtirazımız taraflara iletildi"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da Ria haber ajansına yaptığı açıklamada, "Rusya, anlaşmanın uzatılmasına itirazını bugün Türk ve Ukrayna tarafları ile Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğine resmen bildirdi." ifadesini kullandı.

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