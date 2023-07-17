Kızlara özel eğitim için imza kampanyası başlatıldı

Kampanya organizatörü Yunus Emre Tuğrul 'Bu kampanya neden önemli başlığı' altında açıklamalarda bulundu. Kampanyanın detayında şu ifadeler yer aldı: "Senelerdir tüm müslümanların hasretidir ki; evlatlarımız, dinimizin emri doğrultusunda kültürümüzle münasip,asırlardır devam edegelen örf ve geleneğimize uygun bir şekilde kız-erkek ayrı ortamda eğitim faaliyetinde bulunsunlar, rahatça okuluna gidip gelebilsinler. Bu hasretin tez vakitte dinmesi temennisiyle imza kampanyası başlatmış bulunmaktayız"