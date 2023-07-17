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Düğün salonundaki duvar yıkıldı 1 çocuk öldü: 2 gözaltı

İzmir'in Torbalı ilçesinde, kır düğün salonundaki duvarın yıkılması sonucu 1 çocuğun hayatını kaybetmesi, 1 çocuğun da yaralanmasına ilişkin işletme sahibi ve müdürü gözaltına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Temmuz 2023 15:55, Son Güncelleme : 17 Temmuz 2023 16:19
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Düğün salonundaki duvar yıkıldı 1 çocuk öldü: 2 gözaltı

Alınan bilgiye göre, kır düğün salonunda düğün esnasında dekor amaçlı yapılan duvarın yıkılması sonucu 9 yaşındaki Deniz Çelebi'nin ölmesi, 7 yaşındaki Eğmen Gürbüz'ün de yaralanmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

İşletmenin sahibi S.T. ile işletmenin müdürü D.S.Ş. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

- Olay

Dün, Torbalı ilçesi Fevzi Paşa Caddesi'ndeki kır düğün salonunda, "dekor amaçlı" yapıldığı öğrenilen duvar, düğün sırasında Deniz Çelebi (9) ve Eğmen Gürbüz (7) adlı 2 çocuğun üzerine devrilmiş, olayda Çelebi hayatını kaybederken, diğer çocuk yaralı olarak Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

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