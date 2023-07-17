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Orman yangınları Yangın Yönetim Merkezinden anlık takip ediliyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) Yangın Yönetim Merkezi'nde, 7 gün 24 saat esasına göre çalışan ekip tarafından yurt genelindeki orman yangınları takip edilerek, insansız hava araçlarından (İHA) gelen görüntüler ve ihbarlar doğrultusunda yangınlarla mücadele için koordinasyon ve sevk işlemleri yönetiliyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Temmuz 2023 16:55, Son Güncelleme : 17 Temmuz 2023 16:57
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Orman yangınları Yangın Yönetim Merkezinden anlık takip ediliyor

OGM Yangın Yönetim Merkezi'nde orman yangınları çeşitli yöntemlerle tespit ediliyor.

Orman yangınları vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezleri'ne yapılan çağrılarla, ormanlarda bulunan kulelerin kameralarından veya İHA'ların görüntülerinden belirlenebiliyor.

Yangın tespit edildikten sonra bölgenin meteorolojik durumu değerlendiriliyor. Sonrasında 24 saat izleme yapılan Merkez'den ekiplerin koordinasyon ve sevk işlemleri gerçekleştiriliyor.

Merkez'de Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından günlük olarak hazırlanan ve gelecek 3 güne kadar olası orman yangın riskini gösteren Meteorolojik Erken Uyarı Sistemi (MEUS) haritası verileri günün ilk saatlerinde incelenerek, Orman Bölge Müdürlükleri'nde bulunan Yangın Yönetim Merkezleri'ne bilgilendirmeler yapılıyor.

- Yangın söndürmede görev alan araçlar anlık izleniyor

Yangın söndürme organizasyonunda görev alan arazöz, su ikmal aracı, ilk müdahale aracı, dozer, treyler gibi kara ve hava araçlarının faaliyetleri de anlık takip ediliyor. Ayrıca İHA'ların görüntü sağlayacağı yerler de Merkez'de belirleniyor.

Bunların yanı sıra, Yangın Karar Destek Sistemi yazılımıyla anlık meteorolojik koşullar, topoğrafya ve orman bitki örtüsü yapısı göz önünde bulundurularak devam eden yangınların simülasyonu oluşturuluyor, söndürülmesi için ihtiyaç duyulacak araç-gereç kapasitesi tahmini yapılıyor.

Ayrıca ilerleyen saatlerdeki yangının davranışı ve ilerleme yönünde oluşturacağı tehlikeler yorumlanarak AFAD ve ilgili birimlere tedbir alınması amacıyla bilgi iletiliyor.

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