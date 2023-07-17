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Sıcaklıklar mevsim normallerinin 10 derece üzerine çıkacak

Hafta boyunca ülkenin batı ve güney kesimlerinde El Nino'nun da etkisiyle sıcaklıkların yer yer mevsim normallerinin 10 derece üzerine çıkması bekleniyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Temmuz 2023 23:26, Son Güncelleme : 17 Temmuz 2023 23:27
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Sıcaklıklar mevsim normallerinin 10 derece üzerine çıkacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, AA muhabirine, geçen hafta sıcaklıkların Marmara, Ege ve Akdeniz'de mevsim normallerinin 5 ila 10, İç Anadolu ve Doğu kesimlerde ise 2 ila 10 derece üzerinde seyrettiğini söyledi.

İç ve doğu kesimlerde sıcaklıkların dün bir miktar azaldığını dile getiren Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün ve salı günü iç ve doğu kesimlerde sıcaklık azalmaya devam edecek. Yer yer mevsim normalleri altına düşecek. Hafta ortasından itibaren ise ülke genelinde hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyredecek.

Bu hafta boyunca sıcaklıklar ülkemizin batı ve güney kesimlerinde yer yer mevsim normallerinin 10 derece üzerine çıkacak. İç ve doğu kesimlerde de güney ve batı kesimlere nazaran biraz daha düşük kalsa da sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek. Özellikle Marmara, Ege ve Akdeniz'deki vatandaşlarımızın yüksek sıcaklıklara karşı tedbirli olmalarını istemekteyiz."

- Üç büyük kentte bu hafta yağış beklenmiyor

Tekin, üç büyük kentte bu hafta yağış beklemediklerini belirterek, "Başkentte önümüzdeki hafta sonuna kadarki periyotta hava sıcaklığı 31 ila 35 derece arasında seyredecek." dedi.

İstanbul'da hava sıcaklığının yarın 31 derece, cuma ise 35 dereye kadar yükseleceğini söyleyen Tekin, "İzmir'de hava sıcaklığı bir hayli yüksek. Yarın 32 derece olan hava sıcaklığı, hafta sonuna doğru 40 derecelere yaklaşacak. Önümüzdeki 3 gün boyunca kuzeyli yönlerden rüzgar kuvvetli esecek. Denizcilerimizin tedbirli olmalarını istemekteyiz." diye konuştu.

Tekin, Antalya'da ise hava sıcaklığının 40 dereceyi, nem oranının yüzde 60'ları bulacağını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ege ve Akdeniz kıyı kesimlerinde deniz suyu sıcaklığı da artacak. Ege'de 26-27 derece, Akdeniz de ise 30 derecelere yaklaşacak. Uzun vadeli tahminlere bakıldığında gelecek ay da hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor. Tüm dünyada olduğu gibi El Nino etkisini görmekteyiz. Deniz suyu sıcaklığının ortalamanın 2-3 derece üzerinde seyretmesi Avrupa başta olmak üzere bizi de etkiliyor. Bunun da etkisini sıcak hava dalgası olarak ülkemiz üzerinde görüyoruz. Geçtiğimiz hafta ciddi sıcaklık kayıtları ölçtük. Bu hafta da yine hafta ortasından itibaren batı ve güney kesimlerinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyredecek."

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