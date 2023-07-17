Bulgarlar ilaçlarını da Edirne'den alıyor

Edirne'ye alışveriş için gelen Bulgar turistler, günlük ihtiyaçlarının yanı sıra sağlık harcamalarını da eczanelerden yapmaya başladı. Kent merkezindeki eczaneleri dolduran Bulgar turistler, genellikle parasetamol, ağrı kesici, kan sulandırıcı ve tansiyon ilaçları alıyor. Esnaf ise bu durumdan oldukça memnun olduklarını belirtti.

Bulgaristan'dan gelen Velina Katovlina, "Ülkenizde ilaçlar ucuz onun için gelip buradan alıyoruz. Burada çok ucuz" dedi.

Eczanelerde zaman zaman yoğunluğun yaşandığını ifade eden Eczacı İbrahim Ay, "Normal bir vatandaşın alabildiği ve reçetesiz satılan her ilacı alabiliyorlar. Özellikle grip ilaçları, ağrı kesiciler, tansiyon ve kan sulandırıcı ilaçları alıyorlar. Özellikle tansiyon ve kolesterol ilaçlarının onlarda çok pahalı olduğunu söylüyorlar ve o nedenle buradan alıyorlar" diye konuştu.