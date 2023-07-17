Kuyu cinayetinin faili cezaevinden çıkıp belediyede iş bulmuş

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde 9 Haziran 2022 Perşembe günü otomobille evden ayrılan 17 yaşındaki İsmail Yalçın ve 19 yaşındaki Hasan Akköse, Mustafa A. tarafından öldürülüp arkadaşlarıyla birlikte 30 metrelik kuyuya atıldı. 45 saatlik çalışma sonucu İsmail Yalçın ve Hasan Akköse'nin cansız bedenlerine, kaybolduktan 5 gün sonra ulaşıldı. Cesetleri attıktan sonra kuyuyu ateşe verdikleri belirlenen ve aynı zamanda Hasan Akköse'nin akrabası olan Mustafa A. ile birlikte suça karıştıkları tespit edilen 9 şüpheliden 7'si tutuklandı. Devam eden davada şüphelilerden 4'ü serbest bırakıldı.

Amcasını kuyu cinayetinden önce öldürdüğü öğrenilen Mustafa A.'nın 10 yıl tutuklu kaldıktan sonra korana virüs pandemisinde izinli olarak cezaevinden çıktığı ve devam eden süreçte tahliye edilmesinin ardından 1 yıl sonra da Acıpayam Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalıştığı ortaya çıktı.