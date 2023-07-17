HSK 2023 yılı adli ve idari kararnameyi açıkladı

Kararname sonrası adli ve idari yargıda boş kalan kadrolara kura kararnamesi ile atamalar yapılacaktır. Eşi aday olan meslektaşlarımızın eş durumuna bağlı atamaları kura kararnamesinden sonra yapılacaktır.

Kararname ile atananlardan yeniden inceleme talebinde bulunmak isteyen meslektaşlarımızın, durumlarının bir an önce kesinleştirilmesini sağlamak amacıyla tebligat yapılmasını beklemeksizin, taleplerini en geç 20 Temmuz 2023 Perşembe günü mesai bitimine kadar UYAP personel ekranından "Hakim Savcı Atanma Talep Formu" başlığı altında yer alan açıklama kısmını doldurmak suretiyle göndermeleri gerekmektedir.

Meslektaşlarımızın ayrıca fiziki dilekçe göndermelerine gerek bulunmamaktadır. (Görev mahallinde bulunmayanların bulundukları yerlerdeki adliyeler aracılığıyla mutlaka UYAP üzerinden göndermeleri gerekmektedir.)

Meslektaşlarımızın yeniden inceleme talepleri Kararname Bürosuna ulaştıktan sonra, atanma talep formlarının ulaştığına ilişkin bilgi, ilgililere 24 saat içinde formda bildirdikleri telefon numaralarına mesaj yoluyla bildirilecektir.

Kararname ile ataması yapılmayan meslektaşlarımızın, yeniden inceleme hakları bulunmamaktadır.

Meslektaşlarımızın müstemir yetki taleplerinin alınmasına ilişkin ilan, kararnamenin yeniden inceleme talepleri sonuçlandıktan sonra ayrıca yapılacaktır.

Ataması yapılan meslektaşlarımıza yeni görev yerlerinde başarılar diler, kararnamelerin meslektaşlarımıza, ailelerine, yargı teşkilatımıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederiz.

Saygıyla duyurulur.

Adli ve İdari Yargı kararnamelerine ilişkin duyuru için tıklayınız...