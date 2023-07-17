Tomruk yüklü kamyondan düşen kişi hastanede öldü

Bakan Özhaseki: Kabinede İstanbul'un deprem hazırlığına dair sunum yapacağım
Bakan Özhaseki: Kabinede İstanbul'un deprem hazırlığına dair sunum yapacağım
Yerinde Dönüşüm projesine 3,5 saatte 2 bin 920 başvuru
Yerinde Dönüşüm projesine 3,5 saatte 2 bin 920 başvuru
20 ilin Cumhuriyet başsavcısı değişti
20 ilin Cumhuriyet başsavcısı değişti
Oto galericiler yasak dinlemedi: İkinci elde fiyatlar hala yüksek
Oto galericiler yasak dinlemedi: İkinci elde fiyatlar hala yüksek
Tutuklu cinayet şüphelisi, 'Şüpheden sanık yararlanır' ilkesiyle beraat etti
Tutuklu cinayet şüphelisi, 'Şüpheden sanık yararlanır' ilkesiyle beraat etti
Dolardan haftanın ilk gününde 20 kuruş artış
Dolardan haftanın ilk gününde 20 kuruş artış
Yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara yerleştirme sonuçları açıklandı
Yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara yerleştirme sonuçları açıklandı
Çanakkale'de iki farklı noktada orman yangını
Çanakkale'de iki farklı noktada orman yangını
Tatil cennetinde nüfus 10 kat arttı, elektrik kesintileri başladı
Tatil cennetinde nüfus 10 kat arttı, elektrik kesintileri başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'a gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'a gitti
Erdoğan: Putin'in bu insani köprünün devamını istediğine inanıyorum
Erdoğan: Putin'in bu insani köprünün devamını istediğine inanıyorum
EYT ile boşalan kadrolar öğretmen yer değiştirmelerine yansıyacak mı?
EYT ile boşalan kadrolar öğretmen yer değiştirmelerine yansıyacak mı?
Kremlin Sözcüsü Peskov: Tahıl anlaşması fiilen son buldu
Kremlin Sözcüsü Peskov: Tahıl anlaşması fiilen son buldu
Bütçede tarihi açık
Bütçede tarihi açık
Adliye yazı işleri müdürü zimmet iddiasıyla tutuklandı
Adliye yazı işleri müdürü zimmet iddiasıyla tutuklandı
Bakan Tunç açıkladı...Orman yangıları için soruşturmalar başlatıldı
Bakan Tunç açıkladı...Orman yangıları için soruşturmalar başlatıldı
Kulis: Muhalefet anlaştı; CHP, bazı illeri İyi Parti'ye verebilir!
Kulis: Muhalefet anlaştı; CHP, bazı illeri İyi Parti'ye verebilir!
Gözler perşembe günü açıklanacak 'faiz' kararında
Gözler perşembe günü açıklanacak 'faiz' kararında
Akaryakıt zamları enflasyonu 2 puan arttırır
Akaryakıt zamları enflasyonu 2 puan arttırır
Depremde yıkımdan sorumlu 109 kişi de öldü
Depremde yıkımdan sorumlu 109 kişi de öldü
3 şehirde orman yangını sürüyor
3 şehirde orman yangını sürüyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Karadeniz'de yeni müjdeler bekliyoruz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Karadeniz'de yeni müjdeler bekliyoruz
'Yabancıların nüfusu, Türk vatandaşı nüfusuna oranı %20'yi aştı'
'Yabancıların nüfusu, Türk vatandaşı nüfusuna oranı %20'yi aştı'
Bakanlık: Akaryakıtta hala Avrupa'nın en ucuz 4. ülkesiyiz
Bakanlık: Akaryakıtta hala Avrupa'nın en ucuz 4. ülkesiyiz
Türkiye'nin günlük kalori tüketimi tehlikeli düzeyde
Türkiye'nin günlük kalori tüketimi tehlikeli düzeyde
Motosikletle çarptığı polisi şehit eden zanlı tutuklandı
Motosikletle çarptığı polisi şehit eden zanlı tutuklandı
Hatay'da ormanlık alanda yangın: Alevlerin yaklaştığı evler tahliye edildi
Hatay'da ormanlık alanda yangın: Alevlerin yaklaştığı evler tahliye edildi
O ilçede emlak Ruslardan soruluyor
O ilçede emlak Ruslardan soruluyor
Rize'de ekmek ve simide bu yıl ikinci zam
Rize'de ekmek ve simide bu yıl ikinci zam
ÖTV zamları sonrası Ali Yalçın'dan ilk açıklama
ÖTV zamları sonrası Ali Yalçın'dan ilk açıklama
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Tomruk yüklü kamyondan düşen kişi hastanede öldü

Çorum'un İskilip ilçesinde seyir halindeki kamyondan düşerek yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Temmuz 2023 20:56, Son Güncelleme : 17 Temmuz 2023 21:06
Yazdır
Tomruk yüklü kamyondan düşen kişi hastanede öldü

Dereseki köyünden ilçe merkezine seyir halindeki plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen tomruk yüklü kamyonun kasasında seyahat eden Necip Uymaz (52), dengesini kaybederek düştü.

Ağır yaralanan Uymaz, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekibince İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Uymaz, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber