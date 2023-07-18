Suudi Arabistan'da Togg sürprizi! Prens Selman koltuğa geçti

EÜAŞ Genel Müdürlüğüne Zafer Benli atandı
EÜAŞ Genel Müdürlüğüne Zafer Benli atandı
MİT'ten kritik adım: Siber İstihbarat Başkanlığı kuruldu
MİT'ten kritik adım: Siber İstihbarat Başkanlığı kuruldu
Sıcaklıklar mevsim normallerinin 10 derece üzerine çıkacak
Sıcaklıklar mevsim normallerinin 10 derece üzerine çıkacak
Bakan Özhaseki: Kabinede İstanbul'un deprem hazırlığına dair sunum yapacağım
Bakan Özhaseki: Kabinede İstanbul'un deprem hazırlığına dair sunum yapacağım
Yerinde Dönüşüm projesine 3,5 saatte 2 bin 920 başvuru
Yerinde Dönüşüm projesine 3,5 saatte 2 bin 920 başvuru
20 ilin Cumhuriyet başsavcısı değişti
20 ilin Cumhuriyet başsavcısı değişti
Oto galericiler yasak dinlemedi: İkinci elde fiyatlar hala yüksek
Oto galericiler yasak dinlemedi: İkinci elde fiyatlar hala yüksek
Tutuklu cinayet şüphelisi, 'Şüpheden sanık yararlanır' ilkesiyle beraat etti
Tutuklu cinayet şüphelisi, 'Şüpheden sanık yararlanır' ilkesiyle beraat etti
Dolardan haftanın ilk gününde 20 kuruş artış
Dolardan haftanın ilk gününde 20 kuruş artış
Yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara yerleştirme sonuçları açıklandı
Yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara yerleştirme sonuçları açıklandı
Çanakkale'de iki farklı noktada orman yangını
Çanakkale'de iki farklı noktada orman yangını
Tatil cennetinde nüfus 10 kat arttı, elektrik kesintileri başladı
Tatil cennetinde nüfus 10 kat arttı, elektrik kesintileri başladı
Erdoğan: Putin'in bu insani köprünün devamını istediğine inanıyorum
Erdoğan: Putin'in bu insani köprünün devamını istediğine inanıyorum
EYT ile boşalan kadrolar öğretmen yer değiştirmelerine yansıyacak mı?
EYT ile boşalan kadrolar öğretmen yer değiştirmelerine yansıyacak mı?
Kremlin Sözcüsü Peskov: Tahıl anlaşması fiilen son buldu
Kremlin Sözcüsü Peskov: Tahıl anlaşması fiilen son buldu
Bütçede tarihi açık
Bütçede tarihi açık
Adliye yazı işleri müdürü zimmet iddiasıyla tutuklandı
Adliye yazı işleri müdürü zimmet iddiasıyla tutuklandı
Bakan Tunç açıkladı...Orman yangıları için soruşturmalar başlatıldı
Bakan Tunç açıkladı...Orman yangıları için soruşturmalar başlatıldı
Kulis: Muhalefet anlaştı; CHP, bazı illeri İyi Parti'ye verebilir!
Kulis: Muhalefet anlaştı; CHP, bazı illeri İyi Parti'ye verebilir!
Gözler perşembe günü açıklanacak 'faiz' kararında
Gözler perşembe günü açıklanacak 'faiz' kararında
Akaryakıt zamları enflasyonu 2 puan arttırır
Akaryakıt zamları enflasyonu 2 puan arttırır
Depremde yıkımdan sorumlu 109 kişi de öldü
Depremde yıkımdan sorumlu 109 kişi de öldü
3 şehirde orman yangını sürüyor
3 şehirde orman yangını sürüyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Karadeniz'de yeni müjdeler bekliyoruz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Karadeniz'de yeni müjdeler bekliyoruz
'Yabancıların nüfusu, Türk vatandaşı nüfusuna oranı %20'yi aştı'
'Yabancıların nüfusu, Türk vatandaşı nüfusuna oranı %20'yi aştı'
Bakanlık: Akaryakıtta hala Avrupa'nın en ucuz 4. ülkesiyiz
Bakanlık: Akaryakıtta hala Avrupa'nın en ucuz 4. ülkesiyiz
Türkiye'nin günlük kalori tüketimi tehlikeli düzeyde
Türkiye'nin günlük kalori tüketimi tehlikeli düzeyde
Motosikletle çarptığı polisi şehit eden zanlı tutuklandı
Motosikletle çarptığı polisi şehit eden zanlı tutuklandı
Hatay'da ormanlık alanda yangın: Alevlerin yaklaştığı evler tahliye edildi
Hatay'da ormanlık alanda yangın: Alevlerin yaklaştığı evler tahliye edildi
O ilçede emlak Ruslardan soruluyor
O ilçede emlak Ruslardan soruluyor
Ana sayfaHaberler Siyasi

Suudi Arabistan'da Togg sürprizi! Prens Selman koltuğa geçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüştü. Görüşme sonrası Veliaht Prens Muhammed bin Selman kendisine hediye edilen TOGG ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı oteline bıraktı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Temmuz 2023 05:12, Son Güncelleme : 18 Temmuz 2023 05:14
Yazdır
Suudi Arabistan'da Togg sürprizi! Prens Selman koltuğa geçti

Erdoğan, resmi törenin ardından heyetler arası görüşmeye başkanlık ettiği Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Veliaht Prens Muhammed bin Selman kendisine hediye edilen TOGG'un direksiyonuna geçti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı oteline bırakmak üzere araçla hareket etti.

TÜRKİYE İLE SUUDİ ARABİSTAN ARASINDA 5 YENİ ANLAŞMA İMZALANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'daki temaslarını sürdürüyor. Erdoğan'ın Cidde'de gerçekleştirdiği temaslara istinaden Türkiye ile Suudi Arabistan arasında 5 yeni anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu ile Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Khalid Al-Falih tarafından, Türkiye Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan Krallığı Arasında Doğrudan Yatırımın Teşvik Edilmesi Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı imzalandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Suudi Arabistan Medya Bakanı Salman bin Yusuf Al-Dawsari tarafından Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Suudi Arabistan Krallığı Enformasyon Bakanlığı Arasında İletişim Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı imzalandı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman Al-Suud tarafından Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı ile Suudi Arabistan Krallığı Savunma Bakanlığı Arasında İşbirliğine İlişkin Uygulama Planı imzalandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Salman Al-Suud tarafından Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Suudi Arabistan Krallığı Enerji Bakanlığı arasındaki Enerji Alanında Mutabakat Zaptı imzalandı.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Halid Bin Hüseyin El Bayari tarafından Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ile Baykar Arasında İşbirliği Sözleşmesi imzalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan ziyareti sonrası ikinci durağı olan Katar'a hareket edecek.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber