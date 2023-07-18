Muhtarlık istedi valilik yaptı: Aydın Fatih Mahallesi'ne yeni okul

Mahalle muhtarı Yıldız Karadaş Taşçıoğlu, Vali Hüseyin Aksoy'dan mahalleye bir ilkokul yapılmasını istedi.

Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'ndeki çocuklar ilkokul olmadığı için uzak bölgelere gidiyordu. Yaşananlar üzerine mahalle muhtarı Yıldız Karadaş Taşçıoğlu, durumu Vali Hüseyin Aksoy'a bildirerek, mahalleye bir ilkokul yapılmasını istedi. Çocukların zor durumda kalmasına gönlü razı olmayan Vali Aksoy, Taşçıoğlu'na okul yaptıracağına dair söz verdi. Aydın Valiliği Yatırım İzleme Koodinasyon Başkanlığı, Vali Aksoy'un onayıyla Didim'deki valilik konutu satışa çıkardı. Konut 8 milyon TL'ye satılırken, Vali Aksoy bu bütçeyle Milli Eğitim Bakanlığı'na başvurdu. Bakanlığın da desteklediği gelişmeyle kısa süre içinde Fatih Mahallesi'ne ilkokul için ilk kazma vuruldu. Hızla yükselen okulun 2024'te öğrenci kabul

etmesi planlanıyor.

PROJE ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Eğitim öğretime önem verdiklerini ifade eden Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, "Muhtarımız bizden ricada bulundu. Fatih Mahallesi'nde ilkokul olmadığını ve bunun mutlak bir ihtiyaç olduğunu söyledi. Bunun üzerine biz de Didim'de bulunan yazlık konutu satışa çıkardık. 8 milyon TL.gibi bir rakama bu satışı gerçekleşti. Ardından yine Milli Eğitim Bakanlığımızın desteğiyle okul inşaatımızla ilgili projeyi tamamladık. Şimdi temeli atıldı." diye konuştu. Aksoy, "Böyle anlamlı bir projeye imza atmaktan mutluluk duyuyoruz. Halkımızın ihtiyaçları doğrultusunda çalışmaya ve projeler üretmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

DUYARLILIĞA TEŞEKKÜR

İlkokul inşaatının yapıldığı yerde daha önce Nahit Menteşe Ortaokulu'nun bulunduğunu anlatan Muhtar Taşçıoğlu, "Okul depreme dayanıklı olmadığı için yıkıldı. Buraya 9 ay önce ortaokul için inşaat başladı ama mahallemizdeki çocuklar ilkokul için başka yere gitmek zorunda kalıyordu. Durumu vali beye anlattık, rica ettik. Bir ilkokula ihtiyacımız olduğunu söyledik. Kendisi Didim'de bulunan valiliğin yazlık konutunu satışa çıkararak okulun mahallemize kazandırılmasını sağladı" diye konuştu. Vali Aksoy'a duyarlılığı için teşekkür eden Taşçıoğlu, 2024 yılında çocukların kendi mahallesindeki okula gidecekleri için çok mutlu olduğunu ifade etti.

Neslihan Önder