Halka arz yağmuru arttı, menkul kıymetler yükseldi

Borsa İstanbul'da halka arz rüzgarı hız kesmiyor. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), ocak-haziran döneminde 22 şirketin halka arz edildiğini duyurdu. 2023'ün ilk yarısına ilişkin gelişmeleri sosyal medya hesapları üzerinden yayınladığı video ile açıklayan MKK, halka arza katılan 23 milyon 211 bin 456 yatırımcıdan 26,4 milyar lira toplandığını bildirdi.

EN ÇOK NİSANDA HESAP AÇILDI

Toplam menkul kıymet değeri, yılın ilk yarısında 6,80 trilyon liradan 8,19 trilyon liraya çıkarken, açılan hesap sayısı 5 milyon 730 bin 600 oldu. Nisan, 2023'te 2 milyon 13 bin 803 ile en çok hesabın açıldığı ay olarak dikkati çekti.

YATIRIM FONLARININ BÜYÜKLÜĞÜ ARTTI

Ocak-haziran döneminde bakiyeli yatırımcı sayısı 7 milyon 528 bin 894'e yükseldi. Pay piyasalarındaki 4 milyon 482 bin 424 yatırımcının portföy değeri de 6,52 trilyon lira olarak belirlendi. 2023'ün ilk yarısında yatırım fonlarının portföy değeri 1 trilyon 136,9 milyar liraya ulaşırken, yatırımcı sayısı 3 milyon 875 bin 515 olarak gerçekleşti.