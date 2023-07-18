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Akaryakıt fiyatı arttı, LPG'ye dönüş başladı

Bir dönem benzin ve motorinin litre fiyatına kısmen yaklaşan ve güvensiz olduğu gerekçesiyle otomobillerden sökülen LPG tankları şimdiler de ilgi görmeye başladı.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 18 Temmuz 2023 08:26, Son Güncelleme : 18 Temmuz 2023 08:32
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Akaryakıt fiyatı arttı, LPG'ye dönüş başladı

Akaryakıta gelen son zamlardan sonra LPG dönüşümüne olan talep arttı. 2021 Temmuz ayında benzinin litresi 7,75 TL'den bugün 34,5 TL'ye yükseldi. Benzin fiyatı 2 yılda yüzde 345 oranında arttı. Dizel ise 2 yılda yüzde 343 artış göstererek 7,22 TL'den 32 TL'ye kadar çıktı. Buna karşın LPG/Otogaz 2021 yılında 4,80 TL'den bugün 14,5 TL'ye geldi. LPG'deki son 2 yıllık artış yüzde 190 ile sınırlı kaldı. Fiyatının da diğer akaryakıtlara göre yarı yarıya olması vatandaşı LPG'ye yöneltti. Sanayi sitelerine dönüşüm için gidenlerin sayısı artmaya başladı.

İstanbul Haramidere Sanayi Sitesi'nde LPG dönüşüm işi ile uğraşan Muhammed Demir, LPG dönüşümü için gelen talebin arttığını belirtti.

KAAN ZENGİNLİ

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